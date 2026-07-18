Accident grav pe A7, între un TIR și un autoturism. Patru persoane, printre care un copil, au ajuns la spital

Un camion încărcat cu paleți a lovit în spate un autoturism care circula pe același sens - cel mai probabil pentru că nu a fost păstrată distanța de siguranță.

Impactul a fost atât de puternic, încât camionul s-a răsturnat în afara șoselei de mare viteză - la zeci de metri distanță de mașină - și a rupt mai mulți stâlpi de iluminat. Iar autoturismul s-a făcut praf.