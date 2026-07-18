Accident grav pe A7, între un TIR și un autoturism. Patru persoane, printre care un copil, au ajuns la spital

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Patru persoane, printre care și un copil, au ajuns vineri la spital în urma unui grav accident petrecut pe A7, în județul Prahova.

autor
Marilena Iordache

Un camion încărcat cu paleți a lovit în spate un autoturism care circula pe același sens - cel mai probabil pentru că nu a fost păstrată distanța de siguranță.

Impactul a fost atât de puternic, încât camionul s-a răsturnat în afara șoselei de mare viteză - la zeci de metri distanță de mașină - și a rupt mai mulți stâlpi de iluminat. Iar autoturismul s-a făcut praf.

Înăuntru se aflau o șoferiță de 31 de ani, un pasager adult și un copil de 5 ani, care au ajuns imediat pe mâinile medicilor.

După ce au primit primele îngrijiri, au fost transportați la cea mai apropiată unitate medicală. La fel și conducătorul TIR-ului, în vârstă de 53 de ani.

În zonă s-a circulat cu dificultate, până când polițiștii au încheiat cercetările la fața locului. Ancheta continuă.

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Sursa: ProTV

Etichete: accident, prahova,

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