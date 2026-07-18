Accident grav pe A7, între un TIR și un autoturism. Patru persoane, printre care un copil, au ajuns la spital

Un camion încărcat cu paleți a lovit în spate un autoturism care circula pe același sens - cel mai probabil pentru că nu a fost păstrată distanța de siguranță.
Impactul a fost atât de puternic, încât camionul s-a răsturnat în afara șoselei de mare viteză - la zeci de metri distanță de mașină - și a rupt mai mulți stâlpi de iluminat. Iar autoturismul s-a făcut praf.
Înăuntru se aflau o șoferiță de 31 de ani, un pasager adult și un copil de 5 ani, care au ajuns imediat pe mâinile medicilor.
După ce au primit primele îngrijiri, au fost transportați la cea mai apropiată unitate medicală. La fel și conducătorul TIR-ului, în vârstă de 53 de ani.
În zonă s-a circulat cu dificultate, până când polițiștii au încheiat cercetările la fața locului. Ancheta continuă.
Sursa:
ProTV
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