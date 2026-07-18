Accidentul s-a produs la kilometrul 262 al autostrăzii, pe sensul de mers Sebeş - Sibiu. Din primele cercetări a reieşit că un bărbat în vârstă de 41 de ani, cetăţean străin, aflat la volanul autoturismului, a pierdut controlul direcţiei de deplasare din cauze care urmează să fie stabilite, a intrat în coliziune cu parapetul median, iar maşina s-a răsturnat, au informat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Sibiu şi Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Sibiu, citate de Agerpres.

La faţa locului au intervenit patru echipaje SMURD, dintre care unul cu medic, elicopterul SMURD Târgu Mureş, o autospecială de descarcerare şi o autospecială de stingere.

La sosirea echipajelor de intervenţie, fetiţa se afla în stop cardiorespirator. Echipele medicale au efectuat manevrele de resuscitare, însă copilul nu a răspuns acestora, fiind declarat decesul.

În acelaşi accident au fost răniţi mama copilului, o femeie în vârstă de 31 de ani, care a suferit un traumatism cranian şi un traumatism toracic, precum şi fratele victimei, un copil în vârstă de un an, care a suferit escoriaţii. Cei doi au fost transportaţi la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Poliţiştii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs accidentul şi dispunerea măsurilor legale.

Traficul rutier pe A1 a fost blocat pe durata intervenţiei echipajelor de salvare, fiind reluat ulterior în condiţii normale.