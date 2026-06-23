Cei doi urmează să fie expulzați în România și au primit interdicție de a reveni în Elveția timp de 12 ani.

Potrivit procurorilor, cei doi au pus la punct o schemă prin care se angajau prin intermediul unor agenții de muncă temporară, iar la scurt timp după începerea activității reclamau accidente, susținând că au căzut pe scări și au suferit diverse leziuni, scrie publicația tagblatt.ch.

Anchetatorii afirmă că, atunci când medicii puneau întrebări suplimentare, solicitau investigații mai amănunțite sau refuzau să prelungească concediile medicale, cei doi schimbau medicul pentru a continua procedurile și a obține noi perioade de incapacitate de muncă.

Astfel, aceștia reușeau să fie declarați inapți de muncă pentru perioade îndelungate și să încaseze pe nedrept indemnizații de accident de la sistemul elvețian de asigurări.

Prejudiciul depășește 183.000 de franci elvețieni

Femeia, în vârstă de 28 de ani, și bărbatul, de 25 de ani, au fost judecați recent de Tribunalul Districtual din Wil pentru fraudă în domeniul asigurărilor sociale, utilizare frauduloasă a sistemelor informatice, prejudicierea patrimoniului, obținerea ilegală de prestații sociale, furt de identitate și fals în acte.

Plângerea depusă de instituția elvețiană de asigurări pentru accidente Suva indică peste 120 de cazuri de fraudă atribuite bărbatului între iulie 2021 și iunie 2025. Prejudiciul produs de acesta depășește 183.000 de franci elvețieni.

Procurorii au concluzionat că inculpații au exploatat în mod deliberat și sistematic sistemul elvețian de protecție socială.

În cazul femeii, anchetatorii susțin că aceasta a fraudat companii de asigurări cu peste 85.000 de franci elvețieni și a comandat bunuri în valoare de aproximativ 22.800 de franci folosind identitățile altor persoane, încercând apoi să intre în posesia coletelor.

Cei doi au acceptat o procedură simplificată, ceea ce înseamnă că procurorii și inculpații au convenit anterior asupra pedepselor.

Bărbatul a fost condamnat la 36 de luni de închisoare, dintre care va executa efectiv zece luni, restul pedepsei fiind suspendat pe o perioadă de probă de trei ani. El va fi expulzat din Elveția și nu va avea dreptul să revină în țară timp de 12 ani. De asemenea, trebuie să restituie integral sumele obținute ilegal și să achite cheltuieli judiciare de peste 67.000 de franci elvețieni.