Timp de aproape trei decenii a condus Maternitatea Giulești și a contribuit la dezvoltarea reproducerii umane asistate în România, fiind implicat în realizarea unora dintre primele succese ale fertilizării in vitro.

În luna ianuarie a anului 2005, la vârsta de 66 de ani, Adriana Iliescu a adus pe lume o fetiță perfect sănătoasă, pe Eliza Maria, sub îndrumarea medicului Bogdan Marinescu. La acel moment, ea a intrat în Cartea Recordurilor drept „cea mai în vârstă mamă din lume”. Medicul Bogdan Marinescu a fost cel care a ajutat-o pe Adriana Iliescu să devină mamă la 66 de ani.

„Colegiul Medicilor din Municipiul București își exprimă profundul regret față de trecerea în neființă a prof. univ. dr. Bogdan Marinescu, una dintre personalitățile marcante ale medicinei românești, care și-a dedicat întreaga viață profesiei medicale, educației și îngrijirii pacientelor”, a transmis, joi, Colegiul Medicilor din Municipiul București.

Prof. univ. dr. Bogdan Marinescu s-a stins din viață la vârsta de 81 de ani.

„Prin activitatea sa de excepție în domeniul obstetricii și ginecologiei, prin contribuțiile aduse dezvoltării reproducerii umane asistate și prin formarea a numeroase generații de medici, Bogdan Marinescu a lăsat o amprentă profundă asupra medicinei românești. De numele său se leagă repere importante ale specialității, precum și dezvoltarea unor domenii de avangardă în practica medicală din România”, a mai transmis sursa citată.

Medicii din București au transmis condoleanțe familiei, colegilor, colaboratorilor și tuturor celor care l-au cunoscut și apreciat.

Un mesaj similar a fost transmis și de către colectivul Spitalului Clinic de Obstetrică-Ginecologie „Prof. Dr. Panait Sîrbu” – Giulești.

„Timp de aproape trei decenii, a condus Maternitatea Giulești, transformând-o într-un reper național al obstetricii, ginecologiei și medicinei reproducerii. Sub îndrumarea sa, generații de medici au fost formate în spiritul excelenței profesionale, al disciplinei și al respectului față de pacient. Vizionar și pionier, profesorul Bogdan Marinescu a contribuit decisiv la dezvoltarea reproducerii umane asistate în România, fiind implicat în realizarea unora dintre primele succese ale fertilizării in vitro din țara noastră. Prin activitatea sa, mii de familii au primit șansa de a deveni părinți, iar medicina reproductivă românească a câștigat recunoaștere și prestigiu”, se arată în mesajul medicilor de la Maternitatea Giulești.

Prof. univ. dr. Bogdan Marinescu a fost ministru al Sănătății și director al Maternității Giulești.