Reprezentanţii Poliţiei Locale au transmis, marţi, că luni, în jurul orei 17.30, un echipaj de Poliţie Locală se afla la semaforul de pe bulevardul Aurel Vlaicu la intersecţia cu bulevardul Tomis când a observat că un TIR a intrat pe spaţiul verde, a rupt un stâlp de iluminat public şi s-a oprit într-un copac.

”Au coborât din autospeciala de serviciu să verifice starea conducătorului auto, moment în care au fost abordaţi de către un cetăţean, iar din spusele acestuia ansamblul de vehicule intrase în coliziune cu mai multe autovehicule la aproximativ un kilometru distanţă de locul de care acesta se afla la acel moment, refuzând să oprească la insistenţele persoanelor din jur, fapt pentru care acesta a plecat în urmărirea ansamblului de vehicule până când acesta a rămas blocat”, au transmis reprezentanţii Poliţiei Locale.

Șoferul ar fi încercat să își continue deplasarea

Ei au subliniat că poliţiştii locali au încercat să vorbească cu şoferul, dar acesta încerca să bage în viteză şi să îşi continue deplasarea.

”Având în vedere toate aceste aspecte, poliţiştii locali au iniţiat dialogul cu conducătorul auto, solicitându-i acestuia în mod repetat să descuie portiera, deoarece la încercarea de a o deschide, aceasta era încuiată, să oprească motorul - deoarece acesta încerca să bage în viteză şi să îşi continue deplasarea - şi să coboare pentru a oferi lămuriri cu privire la ceea ce s-a întâmplat. Având în vedere că la numeroasele solicitări ale poliţiştilor locali acesta nu a dat curs, încercând sa îşi continue deplasarea şi ţinând cont de aspectele cetăţeanului respectiv, pentru a preveni o tragedie, aceştia au folosit mijloacele din dotare, respectiv tomfa si spray iritant lacrimogen, cât şi forţa pentru a încerca imobilizarea conducătorului auto”, au mai precizat reprezentanţii Poliţiei Locale.

Ei au afirmat că după două minute la locul respectiv au sosit şi echipaje ale Poliţiei Municipiului Constanţa, care, împreună cu poliţiştii locali, au reuşit să pătrundă în cabină, au oprit motorul şi l-au imobilizat pe conducătorul auto.

Ce spun despre intervenția violentă a polițistului

De asemenea, pentru că în spaţiul public au apărut imagini în care un poliţist local îl loveşte cu piciorul pe şofer, reprezentanţii Poliţiei Locale au declarat că ”a fost declanşată o cercetare administrativă, urmând ca la finalizarea acesteia să se dispună după caz măsurile legale în consecinţă”.

Totodată, reprezentanţii Poliţiei Locale au analizat imaginile de pe camerele de supraveghere din municipiul Constanţa şi au constatat că TIR-ul a intrat în oraş la ora 16.23, pe bulevardul I.C. Brătianu dinspre A2 şi şi-a continuat deplasat pe Bulevardul Ferdinand, Bulevardul Mircea, Strada Primăverii, Strada Soveja, Strada Adamclisi, Strada Căpitan Dobrilă Eugeniu şi a ajuns pe bulevardul Aurel Vlaicu.

TIR-ul nu avea autorizaţie pentru acel traseu

”Precizăm faptul că acest ansamblu nu deţinea autorizaţie pentru a se deplasa pe acest traseu şi ţinând cont de modul în care acesta şi-a încheiat parcursul, intrând în coliziune cu mai multe autovehicule şi distrugând dotările urbane, apreciem că a existat un real pericol pentru populaţie, iar dacă acesta nu ar fi fost imobilizat urmările ar fi putut fi catastrofale. Totodată, acesta a fost sancţionat în cuantum de 4000 lei”, au mai afirmat reprezentanţii Poliţiei Locale.

Conform unor surse locale, şoferul ar fi suferit o criză diabetică, iar atunci a scăpat TIR-ul de sub control. El a fost transportat la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa şi a rămas internat până marţi. Bărbatul susţine că i s-a făcut rău la volan şi că nu mai îşi aminteşte nimic din ce s-a întâmplat.

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa au anunţat că, luni, în jurul orei 17.20, poliţiştii au fost sesizaţi cu privire la producerea unui eveniment rutier, în municipiul Constanţa.

"Din primele informaţii a reieşit faptul că un bărbat, de 49 de ani, din Oradea, ar fi condus un ansamblu format din cap tractor şi semiremorcă pe strada Dispensarului din municipiul Constanţa, iar la un moment dat, din cauze ce urmează a fi stabilite ulterior, ar fi pierdut controlul asupra direcţiei şi ar fi acroşat mai multe autovehicule care se aflau atât parcate, cât şi în mers, după care şi-a continuat deplasarea pe bulevardul Aurel Vlaicu, către bulevardul Tomis, unde a intrat în coliziune cu un scuar, cu un stâlp şi un copac", au transmis reprezentanţii IPJ Constanţa.

În urma investigaţiilor, poliţiştii au stabilit că în evenimentul rutier au fost implicate în total zece autovehicule: TIR-ul, un autobuz de transport public de persoane şi opt autoturisme.

"În urma accidentului au rezultat două victime, respectiv o femeie (conducătoare auto) şi conducătorul ansamblului, despre care există indicii că ar avea afecţiuni medicale preexistente", au mai precizat poliţiştii.

Şoferul a fost testat cu aparatele din dotare, rezultatul fiind negativ. ”Pacientul era stabil la momentul preluării de către echipele medicale din cadrul UPU-SMURD, primise deja primul ajutor de la echipajul SMURD. A fost externat în cursul acestei dimineţi”, au transmis, marţi, reprezentanţii Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa.

Poliţiştii au deschis dosar penal pentru vătămare corporală din culpă şi continuă cercetările în acest caz.