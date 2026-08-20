Cei bănuiți că au furat comoara au fost reținuți, însă au amanetat aurul și bijuteriile.

Suspecții principali sunt doi îndrăgostiți de 31 și 33 de ani. Aceștia lucrau la firma de curățenie a unei rude, iar în luna martie, spun polițiștii, au furat din locuința unei femei de 70 de ani o mică avere.

Corespondent PROTV: „Femeia le-a spus polițiștilor că suspecții i-au făcut curat și în dormitor, acolo unde ținea un borcan cu 8 monede din aur și mai multe bijuterii din metale prețioase. După ce au obținut mandatul de percheziție, polițiștii au descins la adresa celor doi, însă nu au găsit bijuteriile. Au aflat că un alt bărbat – rudă cu ei – le-a vândut la o casă de amanet din Caransebeș. Acesta din urmă a fost reținut pentru tăinuire.”

Cei care au cumpărat de bună-credință bijuteriile femeii vor fi obligați să le predea Poliției. Ei își vor recupera banii în instanță de la casa de amanet. Pentru că în ultima vreme aceste cazuri s-au înmulțit, polițiștii îi sfătuiesc pe cei care apelează la servicii de curățenie să nu lase la vedere bunuri de valoare și nici să nu le schimbe locul în fața persoanelor necunoscute.

Cătălina Toma, purtătorul de cuvânt al Poliției Capitalei: „Vă recomandăm ca, înainte de a contracta diferite servicii la domiciliu, verificați, pe cât posibil, identitatea și datele persoanei sau ale firmei care prestează serviciile. Supravegheați activitatea persoanelor care intră în locuință. Iar dacă observați că vă lipsesc bunuri sau aveți suspiciuni, sesizați de îndată Poliția, fără să modificați sau să îndepărtați urme importante pentru anchetă.”

Internetul este plin de mesaje cu diferite firme și persoane care oferă servicii de curățenie la domiciliu.

Mariana Corae, proprietara unei firme de curățenie la domiciliu: „Noi lucrăm doar cu recomandări. Să verifice cine e persoana care face curat, să vadă recomandările, recenziile pe bune, nu alea fake scrise de rude. Să ia legătura cu cineva care a lucrat cu firma respectivă. Unii se lasă păcăliți cu anunțuri care oferă prețuri foarte mici. Asta ar trebui să fie un semn de întrebare.”

Corespondent PROTV: „În cazul în care aveți în casă bunuri de valoare, polițiștii vă recomandă să păstrați documentele din care reiese proveniența lor. Dacă se întâmplă să vă fie furate, nu uitați că și pozele cu acestea îi pot ajuta pe anchetatori să le recupereze mai ușor și mai repede.”