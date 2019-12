O nouă inovaţie în medicină le va face viaţa femeilor mult mai uşoară decât în trecut. Asta pentru că a fost inventată pilula contraceptivă care se ia doar o dată pe lună, în locul unde doze zilnice, aşa cum se face în prezent.

Cercetătorii din Massachusetts susţin că pastila rămâne în stomac săptămâni întregi, eliberând lent hormoni care le ajută pe femei să prevină o sarcină nedorită.

Noua pilulă este o opţiune utilă pentru femeile care uită să-și ia doză zilnică de contraceptive. Aflată încă în fază de testare, prototipul are formă de stea şi este compus din 6 mini-capsule dizolvabile, ușor de înghițit.

Dr. Ameya Kirtane, Massachusetts Institute of Technology: „Sistemul pe care l-am creat arată precum o stea de mare. Are șase "brațe" diferite, unite între ele la mijloc. Partea din mijloc le permite braţelor să fie pliate și să fie puse apoi într-o capsulă de gelatină. Odată ce pacienta înghite această capsulă gelatinoasă, ea se dizolvă şi întregul sistem în formă de stea se redeschide în organism”.

Odată ce ajunge în stomac, pilula în formă de stea eliberează constant hormoni, care blochează conceperea unei sarcini. Momentan, se află încă în perioada de testare, dar cercetătorii sunt optimişti pentru că a dat rezultate pozitive asupra animalelor folosite drept cobai. Aceeaşi echipă de cercetători a mai realizat în trecut unele tratamente menite să combată, într-o oarecare măsură, infecțiile cu HIV.

Dr. Giovanni Traversco, Massachusetts Institute of Technology: „Unul dintre lucrurile pe care le-am luat în considerare, în special legat de contracepție, a fost să combinăm o parte din munca pe care am făcut-o pentru HIV cu munca pe care am făcut-o în zona contraceptivelor pentru a proteja oamenii de infecția cu HIV și totodată să le ofere o protecţie împotriva unei sarcini nedorite”.

Contraceptivele orale, folosite de milioane de femei din întreaga lume, sunt eficiente în proporție de 99%. Dar studiile arată că aproape jumătate dintre doamne uită să-și ia doză zilnică ori o iau într-un moment nepotrivit, ceea ce în unele cazuri duce la sarcini nedorite.

Va mai dura însă o perioadă bună până când se va găsi în farmacii. Şi asta pentru că oamenii de ştiinţă încearcă acum să afle dacă medicamentul se dizolvă la fel de bine în corpul uman, aşa cum s-a întâmplat în cazul animalelor testate. Dacă va funcţiona, cercetătorii din Massachusetts au de gând să dezvolte ideea pentru a fi benefică şi pentru alte afecțiuni. Iar prima pe listă este malaria.