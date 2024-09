A fost inaugurat cel mai mare depozit din România pentru produsele primite prin donații. Cum funcționează

De acolo, prin intermediul mai multor ONG-uri, mii de tone de mâncare ajung la persoanele vulnerabile din România.

La prânz, această asociație a umplut o dubă cu mai multe produse alimentare care urmează să ajungă la nevoiași.

Gina Neacșu, fondatorul Asociației Fabrica de Daruri: „Primim daruri, alimente, dulciuri, acum sos pentru burgeri, le ducem celor care au atâta nevoie de noi, fie copiilor pe care îi avem în grijă, dar acum mergem și la Galați de trei ori pe săptămână pentru că acolo este mare nevoie”.

Sunt aproape 200 de ONG-uri numai în București care primesc gratuit alimente.

Anca Nistor, asociația Touched România: „Sunt persoane care depind de aceste alimente și primim de 2 ori pe lună și sunt câteva sute de familii și sunt foarte importante în economia bugetului lor”.

Din fericire numărul produselor primite de Banca pentru Alimente a crescut și a fost nevoie de un centru, mai mare. Există inclusiv zone unde temperatura este controlată pentru depozitarea alimentelor perisabile, precum fructe, legume, lactate și carne.

Gabriel Sescu, președintele Băncii pentru Alimente București: „În primul an am colectat doar 56 de tone, iar anul trecut am colectat 2.000 de tone aici la București, pentru că suntem o rețea și atunci la nivel național, am colectat 6.000 de tone de alimente”.

Băncile de alimente supraviețuiesc din donații sau sponsorizări. Primesc produse care au termen de valabilitate redus, ambalajul deteriorat sau au fost etichetate greșit. Și firmele care ajută au beneficii, plătesc mai puțini bani la stat pentru că unele sume pot fi deduse din impozit.

Lelia Mancaș, directorul de marketing al unei companii: „Pentru ca ei să poată să-și desfășoare activitățiile pe care le fac pentru combaterea risipei alimentare și pentru asigurarea unei hrane sănătoase către comunitățile vulnerabile din România”.

Aproape 70.000 de români primesc alimente prin intermediul ONG-urilor doar de la Banca din București.

