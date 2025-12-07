27 de maşini au fost distruse de persoane necunoscute în Târgu Jiu

07-12-2025
maşini distruse de persoane necunoscute la Târgu Jiu
Persoane necunoscute au distrus prin rupere şi spargere parbrize, geamuri laterale sau oglinzi laterale a 27 de autoturisme ce se aflau parcate, în noaptea de sâmbătă spre duminică, pe două străzi din Târgu Jiu, a informat IPJ Gorj.

"La data de 7 decembrie 2025, în jurul orei 07:00, poliţişti din Târgu Jiu au fost sesizaţi prin apel 112 cu privire la faptul că, pe strada Termocentralei din localitate, mai multe autoturisme ar fi fost distruse. Din primele verificări efectuate de poliţiştii ajunşi la faţa locului, a reieşit faptul că, în noaptea de 6 spre 7 decembrie a.c., persoane necunoscute ar fi distrus, prin rupere şi spargere, parbrize, geamuri laterale sau oglinzi laterale a 27 de autoturisme ce se aflau parcate pe strada Termocentralei şi Aleea Digului", se menţionează într-un comunicat transmis, duminică, AGERPRES.

În cauză, poliţiştii au întocmit dosar de cercetare penală sub aspectul săvârşirii infracţiunii de distrugere.

"În continuare, sunt efectuate cercetări pentru identificarea persoanelor bănuite de săvârşirea infracţiunii şi luarea măsurilor legale", a mai precizat IPJ Gorj.

Sursa: Agerpres

07-12-2025 14:12

