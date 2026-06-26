Toate au fost sechestrate de procurorii DIICOT în urma unei ample anchete de crimă organizată. Principalul suspect din dosar le-a comunicat anchetatorilor că nu se opune vânzării mașinilor.

Agenția Ministerului Justiției speră ca din vânzarea la licitație a celor 15 mașini să obțină cel puțin 1, 3 milioane de euro. Procurorii DIICOT le-au pus sub sechestru încă de la sfârșitul anului trecut, într-un amplu dosar de crimă organizată, cu acuzații de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Vânzarea lor înainte de finalizarea procesului le păstrează valoarea de piață, mai ales că prejudiciul estimat depășește 7 milioane de euro.

Corespondent PROTV: „Cea mai scumpă mașină scoasă la licitație este acest Porsche 911 GT3 touring, din 2023, care are un preț de pornire de 217.000 de euro. Însă în oferta ANABI se regăsesc multe alte astfel de mașini care pot fi cumpărate cu prețuri cuprinse între 100 și 175.000 de euro.”

Prețurile de vânzare au fost stabilite de un expert autorizat și sunt comparabile cu cele practicate de dealeri. În funcție de kilometraj, dotări și starea generală, un astfel de Porsche, de pildă, poate costa între 160.000 și 200.000 de euro.

Avocatul principalului suspect, arestat între timp într-un alt dosar al Parchetului European, susține că respectivul nu s-a opus vânzării la licitație. A ținut să precizeze însă că mașinile nu îi aparțin și nu le-a folosit, și că ar fi ale unei firme italiene pentru care lucra.

De altfel, o parte dintre bolizi au fost recuperați de DIICOT dintr-un depozit din Bergamo.

Banii obținuți în urma licitațiilor vor fi păstrați într-un cont al ANABI până la finalul procesului, vor putea fi confiscați în cazul unei decizii de condamnare și restituiți păgubiților.

Corespondent PROTV: „Fiecare persoană care își dorește să participe la această licitație online va fi verificată, pentru că autoritățile vor să se asigure că nu are absolut nicio legătură cu suspectul. Dar mai ales să achite o garanție de 10% din prețul de pornire și este dispus să plătească suma potrivită.”

În cazul în care nu apar cumpărători interesați, Agenția Ministerului Justiției poate organiza o a doua licitație, iar prețul de pornire va scădea cu 25%.