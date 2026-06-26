În 2020, Porsche a cumpărat o vilă istorică din secolul al XVII-lea, aflată la periferia Salzburgului, pentru 8,4 milioane de euro, iar toamna trecută a obținut aprobarea autorităților locale pentru un drum privat de acces, estimat la 10 milioane de euro, prin dealul calcaros accidentat.

Planul omului de afaceri, în vârstă de 83 de ani, era ca tunelul să pornească dintr-o parcare municipală din centrul orașului și să ducă spre un garaj subteran de lângă vilă, unde ar fi putut parca opt mașini.

Propunerea a stârnit uimire și furie în rândul multor localnici, mai ales din cauza valorii istorice a proprietății, care a fost cândva locuința lui Stefan Zweig. Scriitorul evreu a trăit acolo până când a fost alungat din oraș, în 1934, de regimul austro-fascist.

Se pare că Porsche a făcut o întoarcere spectaculoasă de situație și a scos la vânzare domeniul cu 12 camere, cunoscut local drept Paschinger Schlössl. Un nou proprietar ar putea construi în continuare tunelul, însă ar trebui să se grăbească, deoarece autorizația de construire, pentru care Porsche a plătit 48.000 de euro, este valabilă doar până la sfârșitul anului 2028.

Autoritățile orașului au spulberat speranțele celor care militează de ani de zile, încă dinainte ca Porsche să cumpere vila, pentru ca proprietatea să ajungă în patrimoniul statului și să fie transformată într-un muzeu dedicat memoriei lui Zweig. Primarul Salzburgului, Bernhard Auinger, a declarat că orașul nu își permite să o cumpere.

Zweig, ale cărui memorii au inspirat filmul „The Grand Budapest Hotel”, descria casa drept „romantică și nepractică”, scriind că unul dintre farmecele ei era faptul că era „inaccesibilă mașinilor” și putea fi atinsă „doar urcând cele peste o sută de trepte” ale Kapuzinerbergului, dealul pe care se află.

Potrivit presei locale, reacția dură față de planurile lui Porsche privind tunelul, pe care protestatarii l-au numit expresia supremă a inegalității într-un oraș în care mulți locuitori se confruntă tot mai mult cu lipsa locuințelor și chirii exorbitante, a contribuit la decizia sa de a vinde proprietatea.

„Un oraș pentru toți, nu un tunel pentru unul singur” a fost unul dintre sloganurile de protest afișate prin Salzburg în perioada manifestațiilor de anul trecut.

În timp ce opozanții tunelului revendică o victorie, Verzii din Salzburg cer autorităților să meargă mai departe și să retragă autorizația de construire, susținând că aceasta a contribuit la creșterea valorii proprietății.

„Nu se poate ca terenul public să fie folosit pentru speculații imobiliare”, a declarat Ingeborg Haller, reprezentantă a Verzilor, pentru presa austriacă. „Este vorba despre drepturi egale pentru toți. Nu se poate ca doar cei care își permit să primească aprobarea pentru un tunel privat.”

Vila este acum scoasă la vânzare pentru 12,7 milioane de euro, iar agenții imobiliari menționează autorizația pentru tunel drept unul dintre punctele forte ale proprietății. Potențialilor cumpărători li se spune în prezentare că vor fi „seduși” de „remarcabilul proiect aprobat de tunel privat” și de „anexa unică pentru garaj subteran”, care „ridică proprietatea într-o categorie aparte – o caracteristică fără egal în Salzburgul istoric”.