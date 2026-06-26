Sunt bolizi sechestrați de procurorii DIICOT, într-o amplă anchetă de crimă organizată. Iar principalul suspect din dosar le-a comunicat anchetatorilor că nu se opune valorificării.

Corespondent PROTV: „Agenția Ministerului Justiției speră ca prin această vânzare la licitație online a celor 15 mașini rulate, unele ce costă în jur de 200.000 euro, să aducă în acest dosar undeva la 1,3 milioane de euro, bani ce ar urma apoi să fie păstrați într-un cont la dispoziția sistemului judiciar. Este vorba despre sechestre puse de procurorii DIICOT într-o anchetă de crimă organizată și acuzații de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, iar această valoare ar putea acoperi parte din prejudiciul estimat de anchetator la peste 7 milioane de euro. Așadar, cei interesați se pot înscrie la ANAVI pentru aceste licitații, însă vor fi verificați pentru că autoritățile vor să se asigure că nu au legături cu suspectul, principalul suspect din acest dosar, și, mai ales, să plătească o garanție de 10 procente.

Iar în ipoteza în care la această primă strigare nu se vor găsi doritori interesați, se va organiza o a 2-a licitație, la care prețul de pornire va scădea cu 25 de procente. Acestea sunt, deocamdată, informațiile, însă cu multe alte detalii, dar și imaginea acestor mașini atât de scumpe, vom reveni la Știrile Pro TV de la ora 19:00.”