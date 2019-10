(P) Tot ce trebuie sa stii despre mostenire si succesiune

Conform legislatiei in vigoare, dreptul la mostenire al sotului supravietuitor exista daca la data deschiderii acesteia nu exista o hotarare definitiva de divort intre el si sotul decedat.

Si tot specialistii acestui cabinet de avocatura ne spun tot ce trebuie sa stim despre mosternire si succesiune, asa incat sa fim pregatiti in astfel de momente.

Ce spune legea in materie de mostenire?

Ei ne prezinta si ce spune legea in ceea ce priveste mostenirea.

Art. 971- Vocatia la mostenire a sotului supravietuitor

Sotul supravietuitor este chemat la mostenire in concurs cu oricare dintre clasele de mostenitori legali. In absenta persoanelor prevazute la alin. (1) sau daca nici una dintre ele nu vrea ori nu poate sa vina la mostenire, sotul supravietuior culege intreaga mostenire.

Art. 972 – Cota succesorala a sotului supravietuitor (in raport cu celelalte persoane ce vin la mostenire)

Cota sotului supravietuitor este de: Un sfert din mostenire, daca vine in concurs cu descendentii defunctului; O treime din mostenire, daca vine in concus atat cu ascendentii privilegiati cat si colaterialii privilegiati ai defunctului; O jumatate din mostenire daca vine in concurs fie numai cu ascendentii privilegiati, fie numai cu colateralii privilegiati ai defunctului; Trei sferturi din mostenire daca vine in concurs fie cu ascendentii ordinari, fie cu colateralii ordinari ai defunctului.

Cota sotului supravietuitor in concurs cu mostenitorii legali apartinand unor clase diferite se stabileste ca si cand acesta ar fi venit in concurs la mostenire numai cu cea mai apropiata dintre ele.

Daca in urma casatoriei putative, doua sau mai multe persoane au situatia unui sot supravietuitor, cota din mostenire stabilita potrivit alin. (1) si (2) se imparte in mod egal intre acestea.

Ce este termenul de optiune succesorala si cum accept/ renunt la mostenire?

Termenul de optiune succesorala este termenul legal de 1 an in care succesibilul (persoana care indeplineste conditiile prevazute de lege pentru a putea mosteni, dar care nu si-a exercitat inca dreptul de optiune succesorala) poate accepta sau renunta la mostenire. Acceptarea mostenirii este expresa atunci cand succesibilul isi insuseste calitatea de mostenitor printr-un inscris autentic ori sub semnatura privata. Acceptarea este tacita atunci cand succesibilul face un act ori un fapt pe care ar putea sa-l faca doar in calitate de mostenitor (de exemplu, instrainarea, cu titlu gratuit sau oneros, a drepturilor asupra mostenirii).

In cazul in care, in termenul de 1 an, succesibilul care cunostea deschiderea mostenirii si calitatea sa de succesibil nu si-a exercitat dreptul de optiune succesorala prin acceptare ori prin renuntare, legea prezuma ca a renuntat la mostenire.

Ce conditii trebuie indeplinite pentru a putea mosteni?

Existenta capacitatii succesorale: Persoana trebuie sa existe in momentul deschiderii mostenirii. Pot fi succesori persoanele fizice in viata la data deschiderii mostenirii, persoanele disparute, persoanele concepute, dar nenascute la data deschiderii mostenirii si persoanele juridice de la data dobandirii personalitatii juridice in conditiile legii.

Nu pot mosteni persoanele fizice predecedate, persoanele juridice care au incetat sa aiba fiinta inainte de data deschiderii mostenirii si codecedatii (persoanele fizice decedate in acelasi timp, fara a se putea stabili daca una a supravietuit celeilalte, nu au capacitatea de a se mosteni reciproc).

De cate feluri este mostenirea?

Mostenirea poate fi legala sau testamentara. Mostenirea este legala cand transmisiunea patrimoniului succesoral are loc conform legii si ea exista atunci cand defunctul nu a lasat testament ori cand testamentul lasat de el nu produce efecte, in tot sau in parte. Pe de alta parte, mostenirea este testamentara cand transmiterea succesiunii are loc in temeiul vointei defunctului, lasata prin testament.

Cand se deschide mostenirea si care e importanta acestei date?

Specialistii ad-avocat.ro spun ca mostenirea unei persoane se deschide in momentul decesului acesteia si la ultimul domiciliu al defunctului. Persoana care pretinde mostenirea trebuie sa dovedeasca moartea si data mortii celui pe care vrea sa-l mosteneasca. Data deschiderii mostenirii prezinta o importanta mare intrucat in functie de ea se determina persoanele chemate la mostenire, capacitatea lor succesorala, drepturile care li se cuvin, succesiunea efectiva.

Validarea sau anularea testamentului

Conform Codului Civil, mostenirea poate fi legala ori testamentara, iar aceste doua modalitati pot coexista fara probleme. Totusi, in cazul mostenirii testamentare, se pot incalca drepturile anumitor persoane.

Art. 1035 NCC face referire la continutul testamentului. Astfel: „testamentul contine dispozitii referitoare la patrimoniul succesoral sau la bunurile ce fac parte din acesta, precum si la desemnarea directa sau indirecta a legatarului.

Mostenirea prin proces

Desi ne-am astepta la un parcurs lin in ceea ce priveste transmiterea unui patrimoniu pe cauza de moarte, mostenirea prin proces reprezinta o realitate juridica des intalnita.

Se intampla litigiul atat in cazul unei succesiuni legale, cat si in cazul unei succesiuni testamentare.

Redam mai jos cateva articole din Codul de Procedura civila lamuritoare in acest sens:

Art. 6. Dreptul la un proces echitabil, in termen optim si previzibil: Orice persoana are dreptul la judecarea cauzei sale in mod echitabil, in termen optim si previzibil, de catre o instanta independenta, impartiala si stabilita de lege. In acest scop, instanta este datoare sa dispuna toate masurile permise de lege si sa asigure desfasurarea cu celeritate a judecatii. Dispozitiile alin. (1) se aplica in mod corespunzator si in faza executarii silite.

Art. 7. Legalitatea: Procesul civil se desfasoara in conformitate cu dispozitiile legii. Judecatorul are indatorirea de a asigura respectarea dispozitiilor legii privind relizarea drepturilor si indeplinirea obligatiilor partilor din proces.

Art. 8. Egalitatea: In procesul civil partilor le este garantata exercitarea drepturilor procesuale in mod egal si fara discriminari. De asemenea, mostenirea prin proces implica necesitatea indeplinirii de catre dumneavoastra a conditiei (conditia) interesului, prevazuta de art. 33 din Codul Civil, conform caruia ”interesul trebuie sa fie determinat, legitim, personal, nascut si actual. Cu toate acestea, chiar daca interesul nu este nascut si actual, se poate formula o cerere cu scopul de a preveni incalcarea unui drept subiectiv amenintat sau pentru a preintampina producerea unei pagube imninente si care nu s-ar putea repara.”

