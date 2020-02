(P) SELEC deschide un nou Centru Operaţional şi îşi extinde portofoliul cu training-uri bazate pe Realitatea Virtuală

Centrul Sud-Est European de Aplicare a Legii (SELEC), cu sediul în Bucureşti, a inaugurat un nou Centru Operaţional dotat cu tehnologie de ultimă generaţie.

El oferă platforma necesară pentru schimbul rapid de informaţii între autorităţile de aplicare a legii din cele 11 state membre şi partenerii săi operaţionali, precum şi posibilitatea de analiză tactică, operaţională şi strategică a datelor.

Centrul Operational, împreună cu aplicaţia S.I.R.A.T (SELEC Intelligence Reporting Application Tool), reprezintă un răspuns împotriva criminalităţii transfrontaliere, prin eficientizarea operaţiunilor desfăşurate de către autorităţile naţionale ale statelor membre şi posibilitatea creării de sinergii între acestea.

Astfel, prin depunerea unui efort comun şi coordonat, se urmăreşte descoperirea şi destructurarea grupărilor implicate în comiterea crimei organizate din regiunea Europei de Sud-Est.

Noul Centru Operaţional sprijină activitatea şi demersurile centrului SELEC, unica organizaţie de aplicare a legii din sud-estul Europei care acționează la nivel operațional în domeniul combaterii criminalității transfrontaliere, reunind autoritățile polițienești și vamale din statele membre, respectiv din Albania, Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, Grecia, Republica Macedonia de Nord, Republica Moldova, Muntenegru, România, Serbia, Turcia și Ungaria.

În afara de statele membre, SELEC cooperează şi cu alte organizaţii şi state, în prezent 24 de ţări şi organizaţii sunt partenere SELEC, anume Austria, Belgia, Belarus, Elveţia, Franţa, Georgia, Germania, Israel, Italia, Japonia, Ţările de Jos, Marea Britanie, Spania, Republica Cehă, Republica Slovacă, Ucraina, SUA, şi organizaţii internaţionale precum: GCC-CIC, European Union Border Assistance Mission (EUBAM), INTERPOL, International Organization for Migration (IOM), United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), World Customs Organization (WCO) şi United Nations Mission in Kosovo* (UNMiK).

Arhitectura hardware aferentă Centrului Operaţional este flexibilă, scalabilă și dispune de un nivel ridicat de securitate a datelor, în concordanţă cu cerinţele actuale în domeniu. Aceasta include un sistem integrat de comunicare cu Punctele Naționale Focale ale Statelor Membre, prin mijloace tehnice audio și video avansate.

Fiecare stat membru a desemnat, conform Convenţiei SELEC, un Ofiţer de Legătură din structurile Poliţiei şi ale Vămii naţionale, pentru a-şi desfăşura activitatea la sediul SELEC. Statele Membre, prin Ofiţerii de Legatură, asigură schimbul rapid de informaţii prin intermediul canalului de comunicare securizat al SELEC, iniţiază investigaţii comune şi operaţiuni regionale. Ofiţerii de Legătură sunt sprijiniti în acţiunile lor zilnice de către Punctele Naţionale Focale create în fiecare stat membru.

O componentă a noului Centru Operaţional este S.I.R.A.T, o platformă operațională customizată ce include un Instrument de colectare a informațiilor și de Management al documentelor, împreună cu un Sistem de Informații Geografice (GIS), de Actualizare a situației în timp real, Management al incidentelor, Raportare automată a datelor strategice, precum şi o Aplicație de Analiză a Datelor transmise de către Autoritățile de Aplicare a Legii.

Aplicația personalizată S.I.R.A.T implementată de SELEC asigură astfel schimbul de informații strategice și operaționale între ofițerii de caz, Punctele Naționale Focale, Ofițerii de Legătură și analiștii SELEC. Cu ajutorul instrumentelor sus-mentionate de colectare rapidă şi raportare a datelor, analiştii SELEC elaborează rapoarte strategice si rapoarte operationale în cazuri complexe pentru înţelegerea structurilor criminale şi a metodelor folosite.

SELEC continuă succesul Centrului SECI, înfiinţat în anul 1999, pe segmentul activităţilor operaţionale şi de analiză strategică ce acoperă cele mai sensibile domenii ale criminalităţii transfrontaliere în regiunea Europei de Sud Est.



De-a lungul celor peste 20 de ani de existenţă, schimbul intensiv de informaţii prin intermediul Ofiţerilor de Legătură şi a canalelor de comunicare specifice, desfăşurarea de investigaţii comune, de operaţiuni regionale, întocmirea de rapoarte analitice strategice şi operaţionale, organizarea de training-uri, etc. au sprijinit cu succes eforturile depuse de către autorităţile de aplicare a legii din statele membre, și nu numai.

De anul acesta, SELEC propune de asemenea un model modern de training, respectiv un nou tip de material de curs care are la bază Realitatea Virtuală.

Modulul de curs are ca temă controlul vehiculelor în punctele de trecere a frontierei pentru depistarea mărfurilor de contrabandă. Acesta foloseşte mecanisme interactive pentru a le oferi cursanţilor posibilitatea de a aplica, într-un cadru foarte apropiat de viaţa reală, informaţiile pe care le deprind la curs.

Cursanții sunt introduși într-un mediu virtual care replică un punct de trecere a frontierei si trebuie să controleze un vehicul bănuit că transportă marfuri de contrabandă.



Aplicația le testează atenția și flerul, imersiunea în scenariul de lucru fiind completă. Reacțiile celor care au parcurs deja scenariul sunt foarte bune, iar echipa de traineri are toate motivele să considere că noul material de instruire va deveni foarte popular în rândul cursanților.