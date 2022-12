EMAA, lugojeanca ale cărei piese au „spart” topurile muzicale din România. Cum a reușit să devină un artist original

Cântă de la trei ani și de doi face furori în muzica dance de la noi. Are single-uri de succes, dar are și colaborări cu alți artiști de la noi, cu care a ajuns în vârful topurilor muzicale românești.

EMAA are un stil aparte, în care pune melancolia și tristețea pe ritmuri moderne. E un artist cu studii de psihologie și spune că are mare încredere în generația care îi ascultă piesele.

Pasionată de poezie, se inspiră din perioadele de anxietate specifice generației și are un act artistic special în care jonglează cu bucuria și puterea de a trece peste momentele mai puțin bune. Și dă România tare!

Emanuela Alexa, nume de scenă EMAA, cu doi de „A”. La 30 de ani e un artist în vogă, cu piese și videoclipuri care au urcat pe primele locuri în topurile muzicale de la noi. Are atât single-uri de succes, cât și o serie de colaborări cu alți artiști de la noi, precum The Motans, DJ Project, Florian Rus și Carla's Dreams. Face o fuziune interesantă între stilul dance și tonalitatea mai sobră a unor texte profunde și pasionale.

Hiturile pe care își pune amprenta se ascultă peste tot, de la mici spații culturale, până în cluburile house, unde piesele sunt remixate de DJ celebri de la noi. Pretinde să cânte live în concertele ei și își pune sufletul pe tavă, fără inhibiții, în fața marelui public.

E o perfecționistă și își scrie singură versurile. Are piese pe care le ține la sertar și câte doi ani până la lansare. Cum ar fi cea la care lucrează în această perioadă la studio, la care se lovește de o mică problemă. În timp ce alți artiști caută să găsească inspirație și angajează textieri, ea are două refrene, pentru același cântec și nu știe pe care să îl aleagă, cu echipa.

E un artist original, care a ținut să își păstreze stilul unic și după ce a intrat în curentul mainstream, deși abordarea ei pare mai degrabă din curentul underground la prima vedere. Se îmbracă extravagant, cu accente de excentricitate, în videoclipuri și conturează imaginea unui artist sensibil, dar expansiv.

Voce inconfundabilă

Are inflexiuni ale vocii care o fac inconfundabilă și pune multă simbolistică în piesele ei, în care găsești și mitul Zburătorului, dar în care face și trimiteri la Geneză.

Turcu, producător musical: „În cel mai bun mod este un om al extremelor, trecem prin toate stările la studio și în final iese ceva bestial”.

Manuel Dinculescu, director de programe radio: „Are un har și un talent absolut desăvârșite”.

Îi place să scrie poezie și multe dintre piesele ei au un lirism aparte. Spune că a citit mult în adolescență, iar asta a ajutat-o să își găsească toate cuvintele potrivite pentru a exprima stările despre care vrea să cânte. Și face un reproș generației ei, dar și a celor mai mici decât ea, adolescenții de azi.

I-ar fi plăcut să poată să și picteze și atunci când compune, scrie de mână și lasă și un desen pe foaie. Locuiește cu chirie, în zona Rosetti, pe o stradă cu multe clădiri istorice, care îi sunt dragi. Îi place ca în timpul liber să se plimbe pe jos, sau cu bicicleta prin oraș și să se joace, făcând un exercițiu de imaginație.

S-a născut pe 2 aprilie 1992, la Lugoj, în Timiș. A început să cânte de mică, fiind încurajată de mama sa și de bunici. Mama i-a intuit și talentul muzical. La trei ani participa la un celebru concurs de televiziune pentru copii și încă din gimnaziu mama i-a insuflat pasiunea pentru citit, mai ales pentru poezie.

EMAA: Mama a făcut 8 ani de vioară și îmi cânta adesea.

Reporter: Și a fost violonistă?

EMAA: Nu, mama a fost contabilă, a lucrat la birou. A studiat multă vioara și îmi cânta mie destul de mult acasă. Dansa, e o ființă foarte vie, mama! Și foarte frumoasă. Ciao, mama! Când eram mică îi găseam carnețele, în care ea își nota, scria tot felul de idei, și pasaje din cărți, foarte frumoase, care îi plăceau ei, practic. Și îmi dădea așa, o poftă imensă să fac și eu același lucru. Să răsfoiesc toate carnețelele ei și era ca un univers în care eu aveam acces.

EMAA: „Ar fi fost o zonă prea gri să mă duc să fac ceva în zona de contabilitate, finanțe”

A terminat liceul în orașul natal și s-a mutat la Timișoara, unde a studiat Psihologia, la Universitate. În adolescență i-a avut ca model pe părinții ei și pe dirigintele de la clasă.

EMAA: „Ar fi fost o zonă prea gri să mă duc să fac ceva în zona de contabilitate, finanțe. Mama îmi zice acum 'Emilica, ce bine că tu călătorești și faci lucruri'. Mama e foarte bucuroasă, tata la fel, și mă bucură faptul că au avut încredere că ei nu știu tot. Părinții mai au chestia asta, au senzația că le-au învățat deja pe toate. Ai mei au zis băi, poate nu le-am învățat pe toate, și de la un punct încolo ar fi important ca acest copil să descopere și singur cum ar trebui făcute lucrurile”.

În studenție a avut mai multe joburi înainte să intre în muzică. La Timișoara a lucrat din vremea studenției, pentru că și-a dorit să fie independentă, să se bazeze pe propriile venituri. A fost hostess, la evenimente, dar și babysitter, ca mai apoi să lucreze în două cafenele culturale, care organizau și mici concerte. Dar a muncit și într-o grădiniță și din toată experiența în afara muzicii, cel mai mult i-a plăcut să fie în preajma copiilor.

E nonconformistă și nu îi place să fie pusă în șabloane. Și cântă despre asta. Cântă peste tot, pe stradă, în mașină, în timpul liber sau pe drum către evenimente.

Îi place să abordeze ținute cât mai originale și în urmă cu câțiva ani s-a apucat, din pasiune, de caiac.

Este într-o relație cu Ștefan, bucureștean, care este lector universitar la Universitatea de Teatru și Film și cu el se sfătuiește mult, în privința videoclipurilor pentru piese. Și vorbește despre curajul și independența unei generații din care face și ea parte. Are mare încredere în tinerii de azi, despre care afirmă că deși par mai leneși, mai superficiali și mai indiferenți, sunt de fapt, mai autonomi. Îi vede mult mai dezinhibați și mai curajoși decât cei din generațiile anterioare, și foarte important, mai indiferenți la gura lumii și la capra vecinului.

Se exprimă într-un mod aparte și muzica ei ajunge la sufletul a milioane de români. E sensibilă și îndrăzneață, e perfecționistă, dar se lasă și purtată de val. Nu-și face planuri de viitor și ia fiecare moment bun care i se întâmplă ca pe un dar.

Îi displac lipsa de empatie și încrâncenarea din viața românilor și încearcă să vadă cu ochi de psiholog de ce oamenii adună mult prea multe frustrări.

Nu îi place nici să judece, pentru că respinge etichetările. Însă vrea ca prin muzica și versurile ei să își inspire semenii - să citească, să contempleze și să fie mai empatici, mai înțelegători unii cu ceilalți. Și ar mai vrea ca oamenii să fie mai puțin triști, dar mai visători și mai asumați.

Sursa: StirilePROTV Etichete: , , , , , , , Dată publicare: 01-12-2022 13:51