Eduard Andrei, antreprenor la 25 de ani cu afacere online în domeniul sănătății: ”În România chiar e treabă de făcut!”

Om de publicitate, vlogger, antreprenor cu afacere online în domeniul sănătății și lista poate continua în cazul lui Eduard Andrei, un tânăr de 25 de ani, care își împarte timpul între Deva, Brașov și București.

Spune că e exponentul unei generații îndrăznețe și descurcarete, tineri care pot face orice își pun în minte, pot începe în paralel mai multe proiecte și se lasă provocați să își găsească pasiunile. Muncește de la 18 ani și declară că se adaptează în permanență acolo unde vede oportunități, iar asta ar fi o altă calitate a generației lui.

E ora 10.00 dimineață și prin fața sediului Guvernului își face apariția un tânăr. Îl cheamă Eduard Andrei Cioroagă și la 25 de ani este deja un antreprenor cu 7 ani de experiență. E partener într-o agenție de publicitate și fondator al unei platforme online care oferă servicii în sănătate. Își împarte timpul între București, locul unde a pornit afacerile, Brașov, orașul în care s-a mutat în 2020 cu logodnica, și Deva, localitatea natală. Se consideră exponentul unei generații de tineri preocupați să își pună cât mai multe idei în aplicare, curajoși și fără teamă de eșec.

A studiat la o școală și un liceu de muzică la Deva, apoi a absolvit Comunicare și Relații Publice în Capitală. S-a angajat din studenție într-o agenție de publicitate din București, pentru că vrea să fie cât mai creativ. În paralel, a absolvit mai multe cursuri online de formatori și la un moment dat a fost pentru scurt timp consilier la Ministerul Educației.

Eduard Andrei: "Informația e la un simplu click distanță, faci cu 100 de dolari un curs cu profesor de la Harvard…"

I-ar fi plăcut să fie regizor, și a dat examen la UNATC, dar a picat. Nu l-a descumpănit, ci dimpotrivă, și-a spus că poate fi creativ și fără diplomă. În mediul online, unde s-a avântat în vlogging și vreme de aproape 3 ani a fost producătorul lui Mihai Mickey Haș, unul din primii vloggeri de la noi.

Un domeniu în care s-a simțit liber, i-au fost apreciate ideile bune și își amintește că o lungă perioadă de timp dormea cel mult 4 ore pe zi. Se bucură că s-a născut în era globalizării și tehnologiei și nu se consideră cu nimic mai prejos decât tinerii din alte țări.



Afacerea potrivită în pandemie

Acum e focusat pe o afacere derulată cu alți doi tineri: un site medical, o platformă online de telemedicină, în care sunt implicați peste 60 de medici. I-au cooptat treptat în afacerea care funcționează pe bază de abonament și care oferă consultanță medicală de la distanță și direcționează pacientul abonat către diverși specialiști.

Eduard Andrei: "Noi avem și informație gratuită, scrii aici ceva și în maximum 15 minute primești un răspuns."

Recunoaște că perioada pandemiei le-a făcut bine în noul proiect: s-au abonat mulți români, din țară dar și din străinătate, oameni interesați de ce li se întâmplă în context pandemic. Și dacă partenerii din bussiness s-au ocupat mai mult de partea de soft, el a mers pe teren, să convingă doctorii.

Dr. Cristina Matei, medic: "A fost convingător, mi-a plăcut că a spus haideți să încercați, facem ca o perioadă de probă…"

Seara îl prinde într-un local în care un client a cerut o sesiune foto pentru o linie de vinuri. El a adus 3 fotografi de la Brașov, închiriați de la firma unei prietene din copilărie, de la Deva, fostă vecină de bloc.

Alexandra Haș, prietenă: "Îl știu de când s-a născut, i-am schimbat scutecele. A locuit la mine o perioadă când a venit în București… Îl văd foarte creativ, are multă imaginație."

Pe Alexandra, vecină din copilărie, a anunțat-o imediat atunci când mama lui Eduard s-a stins, acum un an și jumătate, după o lungă suferință.

În acest an s-a logodit și locuiește cu iubita sa, într-o căsuță de la Ghimbav, lângă Brașov. Andrada, viitoarea soție, e mai mare cu un an și spune că pandemia i-a împiedicat să facă nunta în 2020. Ea e asistent universitar și lucrează în turism. Își amintește cum s-a schimbat Eduard peste noapte, acum 5 ani, când i-a vorbit serios despre planuri și viitoarea lor viață de familie.

Andrada Baba, logodnică: "Era foarte organizat, foarte așezat, lucra la o firmă, avea ceva experiență, și dintr-o dată când i-am zis uite vreau să ne stabilim la Brașov, să facem copii, să ne așezăm la casa noastră, el atunci a lăsat baltă tot și a vrut să fie pe cont propriu, s-a schimbat total."

El o numește adaptare și responsabilitate.

Eduard Andrei: "Trebuie să înțelegem să fim în prezent. Acum începi o facultate și până o termini nu mai e nevoie de tine. Așa că cei mici ar trebui să fie educați să învețe aceste soft skills, înainte generațiile erau axate pe anumite activități, să construiască asta, cealaltă, intrăm în era automatizării, uite și oamenii cu becurile vor fi înlocuiți, ce ne rămâne? Creativitatea și aceste soft skills."

”În România chiar e de treabă, sunt atâtea de făcut!”

Ține legătura permanent cu tatăl sau, care a plecat să lucreze în Austria, după o viață de muncă la termocentrală Mintia, în Hunedoara. Cu părintele aflat la Viena e în contact zi de zi.

Și deși tatăl le-a propus celor doi tineri să se mute lângă el, la Viena, Eduard i-a vorbit despre oportunitățile de la noi.

Eduard Andrei: "Tata mi-a spus că îmi caută loc de muncă, ne-a căutat joburi acolo, i-am zis că nu plecăm, eu aici vreau să stau, mă simt ok, aici sunt oportunități. Ideea e că în România chiar e de făcut treabă, sunt atâtea de făcut. E de muncă și așa ar trebui coagulati tinerii de afară, să facă ceva aici."

De mic a fost lăsat să fie independent, să ia propriile decizii, la Deva.

Eduard Andrei: "Aveam 10-12 ani și făceam mult skating și mă sună tată și îmi spunea Unde ești, vin să te iau să mergem să mâncăm? și îi spuneam că sunt la gară. Păi hai că vin la tine. Da, dar sunt la gara în Sibiu, nu în Deva, așa eram."

Când merge la Deva, își face mereu timp să cânte - îl relaxează și știe că îi place mult și bunicii.

Stăpânește bine nu doar chitara, ci și pianul și clarinetul, și i-ar plăcea cândva să și compună. Dacă mai găsește timp și pentru asta. Spune că România s-a schimbat mult în ultimii 25 de ani, oamenii sunt mai dornici să se perfecționeze și mai liberi să facă ce le place. Mărturisește că vede însă printre cei de vârstă lui și multă superficialitate, dezinteres și lipsa unor planuri, deși oportunități există.

Eduard Andrei: "Nu e ok dacă doar ne plângem și ne mulțumim că am învățat ceva și avem pretenția să ni se dea. Trebuie să acționăm noi, să luăm noi, să fim activi. "

E implicat și în voluntariat, la un club celebru la nivel internațional, în care activează și logodnica lui. I s-a părut trendy la început, dar ulterior l-a atras tot mai mult.

Eduard are 25 de ani și tot atâtea idei. E dornic să dea naștere unor proiecte despre care îi place să spună că aduc plus valoare în societate. A studiat muzică și comunicare, dar e calculat, bine organizat. Face publicitate și afaceri online și e liber să își regizeze viața. Are destulă treabă, dar s-ar încumeta oricând, la noi proiecte, dacă îi vin alte idei. Pentru asta se pregătește, de 25 de ani.