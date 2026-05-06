Deși se trezea zilnic la ora 6 dimineața pentru a prinde un loc la soare, bărbatul nu găsea niciun șezlong liber.

Tatăl a doi copii petrecea în fiecare dimineață aproximativ 20 de minute căutând un loc de relaxare, însă toate șezlongurile erau deja ocupate simbolic, cu prosoape lăsate încă din ziua precedentă. Situația a devenit cu atât mai frustrantă cu cât hotelul de pe insula grecească Kos interzicea oficial această practică, dar nu lua nicio măsură pentru a o opri.

În timp ce adulții încercau să găsească soluții, copiii familiei ajungeau să stea întinși pe jos. Vacanța, pentru care familia plătise peste 7.000 de euro, s-a transformat rapid într-o experiență neplăcută.

Nemulțumit de lipsa de reacție a hotelului și a operatorului turistic, bărbatul a decis să meargă în instanță, la Hanovra. Judecătorii i-au dat dreptate și au stabilit că serviciul oferit nu a corespuns așteptărilor, obligând operatorul să returneze aproape 1.000 de euro.

Instanța a considerat că, deși operatorul nu administrează direct hotelul, are responsabilitatea de a asigura condiții rezonabile pentru turiști, inclusiv un număr suficient de șezlonguri raportat la numărul de oaspeți.

Fenomenul „dawn dash” rămâne însă larg răspândit. Un sondaj recent arată că două treimi dintre germani dezaprobă rezervarea șezlongurilor cu prosoape, deși mulți recunosc că o practică chiar ei. Britanicii, la rândul lor, își consideră conaționalii printre cei mai „vinovați”.