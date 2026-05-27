Premierul demis Ilie Bolojan a fost întrebat la DigiFM despre scenariul unui premier tehnocrat sau al unui guvern tehnocrat.

”Ipoteza unui astfel de guvern este una care a fost avansată, de ce, pentru că, în condiții normale, după ce Partidul Social-Democrat a dărâmat guvernul din care a făcut parte, făcând, practic, o majoritate parlamentară cu AUR, pentru că nu-și asumă răspunderea pentru acest lucru, pentru că nu se prezintă, așa cum ar fi normal, să își revendice postul de premier, cu care, odată obținut, ar putea să demonstreze cum poți să rezolvi toate problemele, fără să deranjezi pe nimeni, dar n-au acest curaj și nici această răspundere. Sigur că, într-o situație pe care o avem, în care PSD a dezertat de la răspundere, practic, e una din posibilitățile care au fost evocate”, a spus premierul demis.

Bolojan: „PNL nu va vota un guvern cu miniștri surogate ale PSD-ului”

El a precizat că, din punctul lui de vedere, după această experiență de premier de aproape un an de zile, ”e greu ca un premier tehnocrat să poată performa”.

Premierul demis a arătat că în Parlament sunt tot felul de propuneri cu scutiri, exonerări, lucruri care implică cheltuieli de la bugetul de stat, iar, în condițiile în care nu există un angajament politic fără echivoc, va fi o tendință a parlamentarilor să voteze aceste propuneri.

”Fără să existe o răspundere politică, toată lumea va fugi de partea de răspundere, dar va vota toate proiectele, propunerile care sună bine și guvernul ar putea să vină cu un proiect de lege care să fie total schimbat în Parlament și ne vom trezi cu cheltuieli suplimentare care vor ieși din orice fel de angajament bugetar”, a subliniat Bolojan.

Potrivit premierului demis, ”e foarte greu să performezi într-un context politic în care cei care ar trebui să aibă o minimă răspundere nu au niciun fel de răspundere”.

”Din păcate, asta s-a întâmplat în aceste 10 luni în care PSD, deși era în guvernare, prima dată a încercat să fugă de răspundere, jucând rolul opoziției din guvernare. În al doilea rând, a încercat să blocheze, trăgând frâna de mână la toate reformele, să le întârzie și, la final, pentru că am încercat să limităm risipa, am ajuns la moțiunea de cenzură. Ori, cu asemenea atitudine, e greu de presupus că va funcționa susținerea unui guvern tehnocrat”, a mai spus Ilie Bolojan.

Întrebat dacă Partidul Național Liberal va vota un guvern tehnocrat, Ilie Bolojan a spus: ”În condițiile în care vom avea o propunere de guvern tehnocrat, va trebui să vedem care este premierul propus, care este programul acestui guvern, ce vrea să facă, care sunt miniștrii de bază, pentru că, dacă sunt niște miniștri, o formulă de surogate ale PSD-ului, cu siguranță nu vom vota un astfel de guvern, sau dacă e un program de guvernare care nu se bazează pe realitățile noastre, pe problemele pe care le are România și nu vine cu soluții la problemele pe care le are țara”.