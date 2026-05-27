Potrivit autorilor articolului, nu există niciun motiv să se îndoiască de capacitatea Ucrainei de a lupta pentru o perioadă atât de lungă.

Mai exact, subliniază publicația, acest lucru este demonstrat de loviturile reușite ale dronelor în adâncul Rusiei, stabilizarea liniei frontului, sprijinul continuu din partea Uniunii Europene și dezvoltarea rapidă a industriei de apărare ucrainene.

Cu toate acestea, scrie The Economist, un război prelungit s-ar putea să nu fie susținut de societatea ucraineană, a cărei unitate a slăbit, parțial din cauza scandalurilor de corupție care au implicat cercul apropiat al lui Zelenski.

În plus, consecințele războiului pentru economia ucraineană devin din ce în ce mai tangibile, în principal prin atacuri asupra infrastructurii energetice.

Consilierul președintelui Ucrainei, Dmitri Litvin, a numit la rândul său informațiile publicate în articol drept o „veche dezinformare”.

„Poate că oamenii aveau nevoie să folosească ceva drept suport pentru alte mesaje din acest text despre cum, chipurile, totul merge prost”, a sugerat acesta.

Pe 25 mai, la o întâlnire cu deputații fracțiunii parlamentare „Slujitorul Poporului”, Volodimir Zelenski a vorbit despre posibilitatea încheierii „fazei fierbinți” a războiului până în luna noiembrie, cu condiția oferirii unor garanții de securitate.