Fiul ei s-a născut în decembrie și la acel moment cântărea peste trei kilograme, relatează metro.co.uk.

„Este pur și simplu un miracol. Niciodată nu m-am gândit că acest lucru ar fi posibil”, a spus femeia.

Ea a aflat când avea 16 ani că are un diagnostic care presupune un uter subdezvoltat sau absent.

Când l-a întâlnit pe partenerul ei, aceasta i-a spus imediat despre situația în care se află.

Inițial, planul lor era să apeleze la o mamă surogat, dar ulterior s-au înscris în programul de transplant de uter.

După câțiva ani, femeia a primit vestea că va fi eligibilă pentru transplant. În 2024, aceasta s-a operat. Apoi au urmat tratamente de fertilitate.

În ziua în care a aflat că este însărcinată, femeia s-a simțit „cea mai norocoasă fată din lume”.

Băiețelul a fost născut prin cezariană, iar experiența a fost „ireală” pentru ambii părinți.

„Îmi amintesc că m-am trezit și am văzut fața lui micuță cu suzeta în gură și simțeam că trebuie să mă trezesc dintr-un vis. A fost incredibil”, povestește femeia. Soțul ei a descris momentul ca fiind un miracol.

Cuplul ia în calcul posibilitatea aducerii pe lume a unui al doilea copil.

Femeia a mai declarat că este extrem de fericită și-i mulțumește profund donatorului și familiei acesteia.

„Nu există cuvinte suficiente să mulțumesc donatorului meu și familiei ei”, spune ea.

Ea a mai precizat că se va asigura că copilul ei va ști despre „miracolul” care l-a adus pe lume.

Până în prezent, aproximativ 25-30 de bebeluși s-au născut în lume din donații de uter de la donatori decedați, Hugo fiind primul din Regatul Unit.

Mai mult de două treimi dintre transplanturi au implicat donatori în viață, iar o treime donatori decedați, care au fost întrebați în mod special de familiile lor.