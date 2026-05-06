'În materie de securitate, principiul unanimităţii ne poate pune în pericol existenţial. Pentru că este o chestiune de viaţă sau de moarte! Vedem acest lucru în fiecare zi în Ucraina!', a spus Wadephul, potrivit discursului pregătit pentru un eveniment politic la Berlin, potrivit Reuters.

Vot cu majoritate

Ministrul german a insistat că UE are nevoie de votul cu majoritate calificată pentru adoptarea mai rapidă a deciziilor, în special în materie de politică externă, şi a adăugat că, în prezent, 12 state susţin această modificare.

'Şi vom contacta toate statele membre, inclusiv cele care sunt încă sceptice', a mai spus Wadephul.