Boxele de pe terasele din Centrul Vechi au fost date jos după controale ale Poliției Locale. Amenzi de peste 60.000 de lei

Peste 50 de localuri au fost verificate, iar acţiunile continuă, potrivit unui mesaj publicat pe pagina de Facebook a PMB.

"Am dat jos boxele din Centrul Vechi! Poliţia Locală a Municipiului Bucureşti a fost în control, le-a pus în vedere că liniştea riveranilor trebuie respectată şi s-au conformat. Boxele nu mai există prinse la exterior! În ultimele zile, poliţiştii locali au verificat peste 50 de terase şi restaurante. Continuăm controalele şi nu facem rabat de la reguli. Amenzile ajung la peste 60.000 de lei", transmite sursa citată.

De asemenea, Poliţia Locală a Capitalei precizează că trei sferturi dintre terase şi restaurante s-au conformat în urma acţiunilor de control.