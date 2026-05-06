Boxele de pe terasele din Centrul Vechi au fost date jos după controale ale Poliției Locale. Amenzi de peste 60.000 de lei

Primăria Capitalei anunţă că boxele montate la exteriorul teraselor şi restaurantelor din Centrul Vechi au fost îndepărtate, în urma unor controale efectuate de Poliţia Locală. 

Mihaela Ivăncică

Peste 50 de localuri au fost verificate, iar acţiunile continuă, potrivit unui mesaj publicat pe pagina de Facebook a PMB.

"Am dat jos boxele din Centrul Vechi! Poliţia Locală a Municipiului Bucureşti a fost în control, le-a pus în vedere că liniştea riveranilor trebuie respectată şi s-au conformat. Boxele nu mai există prinse la exterior! În ultimele zile, poliţiştii locali au verificat peste 50 de terase şi restaurante. Continuăm controalele şi nu facem rabat de la reguli. Amenzile ajung la peste 60.000 de lei", transmite sursa citată.

De asemenea, Poliţia Locală a Capitalei precizează că trei sferturi dintre terase şi restaurante s-au conformat în urma acţiunilor de control.

"În ultimele zile au fost verificate peste 50 de terase şi restaurante. Trei sferturi dintre locaţii s-au conformat deja şi au demontat boxele amplasate la exterior. Pentru restul, procesul este în curs - monitorizăm îndeaproape şi revenim acolo unde e nevoie. Mesajul rămâne acelaşi: spaţiul public trebuie respectat, iar confortul locuitorilor nu e negociabil", a transmis Poliţia Locală.

Pe 25 aprilie, primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, informa că programul "Străzi deschise" va continua şi în acest an, dar va fi "mai liniştit, cu mai puţini decibeli", cu "mai multă relaxare, plimbare şi mai puţine boxe".

El menţiona că nu vor mai fi avizate "concertele privaţilor care fac bani mulţi pe timpanele oamenilor" din zona Kiseleff.

Știri Actuale
Poliția Locală a Capitalei va trece printr-o amplă reorganizare. Numărul posturilor va fi redus considerabil

Primăria Municipiului București a anunțat, printr-o postare publică, o amplă reorganizare a Poliției Locale a Municipiului București, care vizează reducerea posturilor de conducere și eficientizarea activității instituției.
Știri Actuale
Primarul Capitalei a trimis Poliția Locală peste operatorii de salubrizare. „Nu au mobilizat atâtea utilaje câte au spus”

Este o zi ca de primăvară azi, dar miercuri dimineața, ninsoarea a transformat Bucureștiul într-un oraș impracticabil. Transportul de suprafață a fost aproape inexistent până la amiază.

Știri Actuale
Poliția Locală Sector 3 renunță la ridicarea mașinilor parcate neregulamentar. Există însă niște condiții clare

Mașinile parcate neregulamentar în Sectorul 3 nu vor mai fi ridicate de Poliția Locală, anunță primăria de sector, motivând cu „fluidizarea traficului”.

FT: Căderea guvernului român a spulberat unul dintre ultimele „ziduri de protecție” ale Europei împotriva extremei drepte

Căderea guvernului român a slăbit unul dintre ultimele „ziduri de protecție” ale Europei împotriva extremei drepte, după ce social-democrații s-au aliat cu ultranaționaliștii eurosceptici pentru a-l înlătura pe Ilie Bolojan, scrie Financial Times.

Sorin Grindeanu: „PSD exclude colaborarea cu AUR și nu susține un premier din acest partid”. Ce spune despre anticipate

Sorin Grindeanu a declarat miercuri că PSD exclude orice colaborare cu AUR și nu va susține un premier din acest partid, respingând totodată și varianta unui guvern minoritar.

Surse: Nicușor Dan a început consultările cu partidele care au fost la guvernare. Primul lider care a mers la Cotroceni

Președintele Nicușor Dan a început miercuri consultările cu partidele care au format Guvernul Bolojan, la o zi după ce a fost doborât prin moțiune de cenzură.

