Prințesa de Wales a atras atenția și prin ținuta aleasă pentru eveniment: un costum elegant în nuanțe neutre, completat de accesorii discrete, într-un stil clasic și rafinat, potrivit AOL.

Vizita a avut loc la doar câteva ore după ce Kate a anunțat că va călători în orașul italian Reggio Emilia, pe 13 și 14 mai, pentru o deplasare de documentare axată pe dezvoltarea timpurie a copiilor. Vizita va marca prima sa deplasare oficială în străinătate după diagnostic și prima dată când activitatea Centrului pentru Copilărie Timpurie va fi prezentată pe scena internațională.

Kate a lansat un nou ghid pentru dezvoltarea emoțională a copiilor

Miercuri, prințesa Kate a petrecut timp alături de familii, dar și de studenți care se pregătesc pentru cariere în domeniu, în timp ce a lansat o nouă resursă destinată celor care lucrează cu bebeluși, copii mici și familiile acestora: „Foundations for Life: A Guide to Social and Emotional Development”.

Publicat de The Royal Foundation Centre for Early Childhood, ghidul subliniază „rolul vital al relațiilor afectuoase și receptive în formarea sănătății și stării de bine a copiilor pe tot parcursul vieții”, potrivit Kensington Palace.

Materialul va fi disponibil printr-o nouă platformă online a centrului, oferind profesioniștilor acces mai ușor la cercetări și instrumente esențiale.

„Acum este momentul să punem grija și conexiunea în centrul a tot ceea ce facem”

În introducerea ghidului, Catherine, Princess of Wales scrie: „Acum este momentul să punem grija și conexiunea în centrul a tot ceea ce facem și să construim un viitor în care iubirea să poată înflori cu adevărat.”

Ea adaugă: „Într-o lume care pare din ce în ce mai distrasă, fragmentată și digitalizată, unde ritmul vieții, zgomotul și întreruperile pot deveni copleșitoare, cred că este mai important ca niciodată să investim în ceea ce ne ajută cu adevărat să prosperăm: conexiunea umană.”