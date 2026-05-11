Tema reuniunii care va avea loc la Palatul Cotroceni se referă la relația transatlantică.

Vor fi prezenți, pe lângă membrii B9, și reprezentanți ai țărilor nordice. Reprezentarea va fi atât la nivel de șefi de stat, pentru că îi vom avea aici pe președintele Poloniei, Karol Nawrocki, dar și pe președinții din Lituania, Estonia, Cehia, Letonia, Slovacia și Finlanda. Vom avea, de asemenea, un prim-ministru din Regatul Danemarcei și va fi prezent și șeful NATO, Mark Rutte.

Din partea Statelor Unite va veni un subsecretar de stat care se ocupă de controlul armamentelor și securitate națională. Vorbim despre Thomas DiNanno. De altfel, toată ediția din acest an se referă la relația NATO cu Statele Unite ale Americii și vor fi discuții despre cum poate contribui Europa mai mult, așa cum știm că această discuție a fost lansată încă de acum mai mult timp, la propria securitate, fără a avea un aport atât de mare sau un aport la fel de mare ca până acum din partea Statelor Unite ale Americii. Știm că va fi o declarație comună ce va fi semnată de reprezentanții țărilor B9.

Nu am mai avut o astfel de declarație comună din 2023. Ne așteptăm ca în acest document să fie precizat că flancul estic trebuie să aibă o apărare la fel de bună, de la Marea Baltică și până la Marea Neagră, adică pe toată suprafața.

Și va fi punctată acolo și amenințarea strategică a Federației Ruse la adresa NATO și, bineînțeles, la adresa flancului estic al NATO.

Zelenski, prezent la ultima parte a reuniunii

De asemenea, va fi discutată și securitatea Ucrainei și nevoia unei păci acolo, pentru că aici va fi prezent și Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei.

Acesta va ajunge miercuri în jurul prânzului. Nu va participa la toată sesiunea de lucru, dar va fi prezent în ultima parte a ei. Marți vor începe aici evenimentele, deoarece președintele Poloniei și șeful NATO vor fi prezenți aici. Vor veni mai devreme.