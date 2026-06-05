„Securitatea României are o importanţă extrem de mare pentru Franţa. De aceea, la câteva ore după izbucnirea războiului în Ucraina, am decis, la cererea autorităţilor române, să trimitem trupele noastre pentru a vă proteja teritoriul”, a afirmat Macron, răspunzând jurnaliştilor la sosirea la summitul UE-Balcanii de Vest de la Tivat, Muntenegru.

Liderul francez a subliniat că Franţa este în prezent „naţiunea-cadru a ofertei de securitate pentru România”.

„Suntem alături de autorităţile române şi vom face tot ceea ce acestea consideră necesar pentru a proteja suveranitatea terestră şi aeriană. Vedem uneori aceste provocări şi, evident, aceste incursiuni ale dronelor. De fiecare dată clarificăm şi reiterăm acest sprijin deplin şi ne vom adapta poziţia în funcţie de cerere şi necesitate. Puteţi conta pe noi”, a declarat Emmanuel Macron.

Declaraţiile au fost făcute ca răspuns la întrebări ale presei privind securitatea României, după un incident raportat în aceeaşi zi în Portul Constanţa, unde o dronă s-a prăbuşit şi a explodat.

Ministerul român al Apărării Naţionale a descris drona ca fiind de tipul celor folosite în războiul din Ucraina. Drona, descoperită vineri dimineaţa, s-a autodetonat ulterior, fără a produce victime.

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat că incidentul este al doilea eveniment de securitate înregistrat în această săptămână pe litoralul românesc.