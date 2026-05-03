”În drum spre Armenia, unde voi participa, alături de doamna Preşedintă, Maia Sandu, la Grupul pentru Republica Moldova, care se va desfăşura în cadrul reuniunii Comunităţii Politice Europene. Înfiinţat în 2024, la iniţiativa comună a României şi Franţei, acest grup are ca obiectiv consolidarea sprijinului internaţional acordat Republicii Moldova. Mâine voi organiza o discuţie informală privind impactul Coridorului Vertical de Gaze asupra securităţii energetice regionale, la care vor participa o serie de lideri regionali”, anunţă Nicuşor Dan, într-o postare pe Facebook.

Nicuşor Dan mai anunţă că va co-prezida, alături de preşedintele Muntenegrului, Jakov Milatović, o masǎ rotundă pe tema dezinformârii şi ameninţărilor hibride.

În cadrul acestui format, preşedintele României va susţine necesitatea unei abordări mai coordonate la nivel european, a unor instituţii puternice şi transparente şi a unor măsuri preventive eficiente împotriva dezinformării şi interferenţelor externe, cu scopul de a preveni ca vulnerabilităţile actuale să devină riscuri structurale pe termen lung.

Şi Maia Sandu a postat o imagine din timpul deplasării spre Erevan.

”Împreună cu Preşedintele Nicuşor Dan, suntem în drum spre capitala Armeniei, Erevan, unde mâine are loc summitul Comunităţii Politice Europene”, a scris Maia Sandu pe Facebook.

Administraţia prezidenţială a anunţat, sâmbătă, că Preşedintele Nicuşor Dan va participa la cea de-a opta reuniune a Comunităţii Politice Europene (CPE), care are loc la Erevan, în Armenia, în perioada 3–4 mai şi care are ca temă „Construind împreună viitorul: unitate şi stabilitate în Europa”.