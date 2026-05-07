Thomas DiNanno este subsecretar de stat al SUA pentru controlul armamentului și securitate internațională. El a condus politica externă americană în domeniul controlului armamentului nuclear, stabilității strategice, apărării antirachetă și spațiului cosmic. În plus, el a gestionat negocierile din 2020 privind reducerea armelor nucleare în cadrul Noului Tratat START cu Federația Rusă, precum și alte angajamente ale SUA în materie de descurajare extinsă cu Japonia, Republica Coreea și Australia.

Înainte de summitul B9, la București ar fi trebuit să ajungă de Ziua Europei și Roberta Metsola. Cu toate acestea, recepţia de la Palatul Cotroceni, care urma să aibă loc sâmbătă, a fost anulată, iar vizita preşedintei Parlamentului European, Roberta Metsola, va fi reprogramată.

Evenimentul a fost anulat având în vedere evoluţiile de pe scena politică internă generate de adoptarea moţiunii de cenzură în Parlament, a transmis Administrația Prezidențială.

La Cotroceni au început miercuri negocierile cu liderii partidelor, la o zi după moțiunea de cenzură PSD-AUR care a doborât Guvernul Bolojan. Criza politică pare că va fi prelungită, întrucât PNL și USR au decis că nu vor mai intra într-un alt guvern cu PSD, în timp ce social democrații au transmis că nu vor face alianță la guvernare cu AUR. În aceste condiții, formarea unei noi majorități care să guverneze va fi o misiune dificilă.

„Această decizie a fost luată în considerarea contextului politic actual şi a evoluţiilor recente, care impun concentrarea totală a eforturilor instituţonale către identificarea unor soluţii pentru gestionarea actualei situaţii”, a transmis Administraţia Prezidenţială.

Pe lângă liderii invitați la summitul B9, preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, va veni în România la începutul lunii mai, au declarat surse oficiale, citate de Agerpres. Pe 9 decembrie 2025, preşedintele Nicuşor Dan a anunţat că preşedintele Emmanuel Macron a confirmat că va efectua o vizită în România în 2026.

„L-am invitat pe preşedintele Macron şi a confirmat o vizită în România în cursul anului 2026”, a declarat Nicuşor Dan, într-o conferinţă de presă la Ambasada României de la Paris, după întrevederea avută la Palatul Elysee cu preşedintele Republicii Franceze, Emmanuel Macron.

La începutul lunii aprilie, sursele Știrilor ProTV transmiteau că președintele Donald Trump nu va participa la summitul B9 organizat la București. Liderul de la Casa Albă a transmis atunci că nu poate onora invitația, dar a mulțumit României pentru sprijinul acordat în cazul războiului din Iran și pentru organizarea reuniunii, lăsând însă deschisă o variantă de reprezentare la nivel înalt.

În contextul acelor informații, numele vehiculat pentru reprezentarea Washingtonului la summitul B9 a fost cel al secretarului de stat Marco Rubio.

Reuniunea B9 de la București capătă o miză strategică sporită, pe fondul incertitudinilor de securitate din regiune și din Orientul Mijlociu. Potrivit surselor diplomatice, la summit sunt așteptați președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, precum și lideri din statele baltice și nordice, într-un efort coordonat de consolidare a flancului estic al NATO.

Summitul B9 de la București, condus de România și Polonia

Preşedintele Nicuşor Dan şi Karol Nawrocki, omologul său polonez, vor coprezida, pe 13 mai, la Palatul Cotroceni, Summitul Bucureşti 9 (B9) şi al Ţărilor Nordice, informează Administraţia Prezidenţială.

Formatul Bucureşti 9, iniţiat în 2015 de România şi Polonia, reuneşte ţările de pe Flancul estic al NATO: România, Republica Polonă, Republica Bulgaria, Ungaria, Republica Cehă, Republica Slovacă, Republica Estonia, Republica Lituania şi Republica Letonia.

La summitul care va avea loc la Bucureşti au fost invitaţi secretarul general NATO, Mark Rutte, precum şi reprezentanţi ai Ţărilor Nordice: Republica Finlanda, Regatul Danemarcei, Islanda, Regatul Suediei şi Regatul Norvegiei.