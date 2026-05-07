Kelemen Hunor a discutat cu președintele joi dimineață. Liderul UDMR spune că refacerea coaliției destrămate rămâne prima opțiune, variantă preferată și de PSD.

PNL a decis însă să rămână în opoziție. Dar mai multe voci liberale au cerut revenirea la guvernare. Iar USR a stabilit, de asemenea, că nu va mai face parte dintr-un guvern alături de PSD.

Kelemen Hunor: „Din punctul meu de vedere, din punctul nostru de vedere nu sunt soluții miraculoase. Deci, ceea ce am spus și public în aceste zile am spus și domnului președinte. Sigur, este o primă discuție informală cu toți liderii din fosta coaliție. Vorbim acum la timpul trecut, dar sigur că în două-trei săptămâni, maxim, trebuie să avem un Guvern. Se poate forma un Guvern. Nu există, că nu se poate până la urmă”.

Scenariile pentru noul Guvern

Întrebat care ar fi soluția în această criză, liderul UDMR spune că:

„Prima opțiune pentru noi este refacerea coaliției. Sigur, trebuie un om care poate fi acceptat de toată lumea, și de PNL și de PSD și de noi și de cei de la USR. Și probabil că acel om nu poate veni nici din PSD, nici din PNL, fiindcă atunci se pune problema pentru celălalt partid cum acceptă după această aventură. Un om pe care poate să-l accepte și Grindeanu și PSD-ul și ceilalți. Bineînțeles că până la urmă în coaliție suntem patru-cinci actori, dar trebuie găsit acel om, un om care știe să gestioneze crize, crize politice, lipsa de încredere, trebuie gestionată criza guvernamentală. Eu nu cred că România nu are un om care are această capacitate. Spun, e o aventură, fiindcă a fost o aventură politică. Ai dărâmat un guvern fără să pui ceva la loc, fără să ai o soluție, ce să pui în locul acelui guvern”.

O altă variantă pe care o ia în calcul UDMR ar fi un guvern minoritar, „dar cu o susținere foarte fermă și foarte transparentă și pe un angajament minimal cel puțin pe acest an”.

Kelemen Hunor: „Trebuie să fim conștienți. Vrând-nevrând trecem printr-o perioadă cu multe turbulențe politice și orice guvern va fi sub presiune permanentă. Din punctul meu de vedere, un guvern minoritar nu este de dorit, dar se poate accepta. Va avea o viață scurtă aici putem să fim de acord că nu va avea o viață lungă, dar acum trebuie gestionată situația din țară. Nu știu dacă va rezista până în 2028, dar aici sigur, dacă nu reușim să găsim o soluție pe termen lung, trebuie să mergi în etape, dar trebuie să rezolvi problemele pentru care te-ai angajat, că e vorba de fiecare om, de fiecare cetățean, e vorba de bani, e vorba de credibilitate. Deci mai trebuie lăsat timp, nu foarte mult timp, dar mai e nevoie de timp. Nu se poate de azi pe mâine. Astăzi degeaba spunem că șansele sunt mari. Eu cred că peste două-trei, patru zile, săptămâna viitoare, în a doua parte a săptămânii viitoare, poate că putem să ne apropiem, să dăm niște estimări dacă vom reuși sau nu să refacem coaliția veche”.

Ați face parte din acest Guvern?

Kelemen Hunor: „Depinde despre ce guvern minoritar vorbim. Sunt mai multe variante de dreapta USR, PNL, PNL, USR, UDMR. Acuma suntem în aceeași marcă, guvern interimar. Ne putem gândi să mergem în acest an și să închidem toate aceste proiecte care sunt în derulare, dar sigur că va fi o provocare pe termen mai lung. Dacă poate rezista, nu că nu ne-am înțelege, nu e vorba de așa ceva”.

Cine ar putea oferi susținerea din Parlament?

Kelemen Hunor: „PSD”.

Dacă ați avea de ales guvern majoritar PSD-UDMR, inclusiv SOS România?

Kelemen Hunor: „Nu există așa ceva. Deci așa nu există guvern majoritar. Deci nu există, există 240 și nu. Eu merg și spun se poate și un guvern monocolor, PSD tot cu 200. Și eu zic 80 de voturi, 280 sau 300 de voturi. Deci nu există astfel de scenarii până când nu încercăm alcătuirea coaliției vechi, alte variante, cel puțin în acest moment, nu putem lua în calcul. A zis și Grindeanu ieri că nu există acest scenariu”.

Problemele României

Liderul UDMR a subliniat că România are câteva probleme uriașe, PNRR-ul și jaloanele.

Kelemen Hunor: „Dacă nu ne mișcăm, avem 16 sau 17 zile până când se închide PNRR-ul. Pierdem o grămadă de bani, bani care vor lipsi din trezoreria României și din proiectele de dezvoltare. Pentru acest lucru trebuie să răspundă cineva, fiindcă vorbim de miliarde. Deficitul bugetar care trebuie ținut sub control și dacă nu reușim să găsim o soluție, atunci vom fi aruncați în junk și asta este pericolul cel mai mare cu creditorii. Percepția oricum e foarte proastă. Ce s-a întâmplat în aceste zile arată o Românie instabilă și o Românie în derivă și acest lucru trebuie reparat cât de repede se poate, altfel lucrurile se vor încurca”.

﻿Credeți că în momentul acesta singurul care are o soluție este președintele?

Kelemen Hunor: „Fără partide n-are cum să găsească o soluție. Dar sigur, în acest moment, conform constituției, el trebuie să gestioneze aceste discuții și trebuie să ajungă la o soluție cu partidele. Dar fără partide, președintele nu e magician. Deci, fără partide, n-are ce soluție să propună. De aceea e important să existe aceste discuții în aceste zile, sincere, informale, formale”.