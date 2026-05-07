Cei patru suspecți, cu vârste între 17 și 50 de ani, sunt din comuna Găiceana, județul Bacău. Anchetatorii spun că acum câteva zile, între minor și tânărul de 20 de ani ar fi fost un conflict pe stradă. Cei doi au schimbat câteva replici, dar nu au ajuns la violențe.

Pe 2 mai, băiatul și ceilalți trei prieteni l-au întâlnit întâmplător pe tânărul de 20 de ani care conducea o căruță. Agresorii au oprit atelajul, l-au dat jos cu forța pe cel vizat și l-au legat de un indicator rutier.

Potivit martorilor, agresorii erau băuți și timp de o oră l-au lovit și l-au umilit pe tânăr. Mai mulți localnici au intervenit, alertați de strigătele victimei, și au sunat la 112. Abia atunci bătăușii au plecat, iar polițiștii sosiți la fața locului l-au eliberat pe tânărul de 20 de ani care a fost dus cu ambulanța la spital.

Miercuri, cei patru indivizi au fost reținuți pentru lipsire de libertate în mod ilegal, loviri sau alte violențe și tulburarea liniștii și ordinii publice. Urmează să fie duși în fața instanței pentru mandate de arestare preventivă.