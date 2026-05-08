Anunțul celor doi lideri „reașează sistemul nostru de partide” arată politologul Cristian Preda care arată că blocul rezultat are cinci parlamentari în plus față de PSD. În plus, el argumentează că această colaborare are potențialul de a se reflecta și în sondaje, dat fiind faptul că, momentan, scorul cumulat al celor două formațiuni se plasează în proximitatea susținerii de care ar beneficia AUR din partea electoratului.

În plus, alianța are potențialul și de a schimba dinamica negocierilor pentru un nou guvern. Astfel, PNL și USR au potențialul de a fi partidele care vor „dirija” negocierilor.

„Pe termen foarte scurt, negocierea pentru un nou guvern nu va mai fi dirijată de PSD. Grindeanu s-a aliat cu AUR ca să-l schimbe pe Bolojan din fruntea PNL și a obținut contrariul, și anume o alianță a forțelor reformiste”, explică Cristian Preda.

„Acordul de cooperare convenit de I. Bolojan și D. Fritz reașază sistemul nostru de partide. Blocul format de PNL și USR devine prima forță parlamentară, căci aceste două formațiuni au cu cinci parlamentari mai mult decât PSD (134 contra 129). Coordonarea acțiunii lor se va vedea și în sondaje, întrucât cele două nu sunt, luate împreună, departe de scorul AUR.

Pe termen foarte scurt, negocierea pentru un nou guvern nu va mai fi dirijată de PSD.Grindeanu s-a aliat cu AUR ca să-l schimbe pe Bolojan din fruntea PNL și a obținut contrariul, și anume o alianță a forțelor reformiste”, arată politologul.

Alianță PNL-USR după demiterea guvernului Bolojan

Ilie Bolojan și Dominic Fritz au transmis că Partidul Naţional Liberal şi Uniunea Salvaţi România vor face o alianță și că „îşi asumă un angajament pentru a apăra direcţia de reformă şi corectitudine pe care ne-am întemeiat guvernarea comună”. ”

”Răspunsul nostru la acţiunea distructivă a PSD împotriva bunei guvernări şi la colaborarea dintre PSD şi AUR în Parlament, este cooperarea forţelor politice reformiste şi responsabile. Astăzi, Partidul Naţional Liberal şi Uniunea Salvaţi România, prin preşedinţii lor, îşi asumă un angajament pentru a apăra direcţia de reformă şi corectitudine pe care ne-am întemeiat guvernarea comună. În urma unei discuţii deschise, am convenit să ne coordonăm paşii următori în faţa acestei crize provocate artificial, în Parlament, în Guvernul interimar şi la consultările de la Palatul Cotroceni”, se arată în mesajul comun transmis joi seară.

Liderii PNL şi USR afirmă că această colaborare este o garanţie.

”Nu mai putem accepta argumentul unei false stabilităţi care să acopere blocarea reformelor şi risipirea banului public. Colaborarea noastră este garanţia că modernizarea instituţiilor, onestitatea în funcţia publică şi realizarea investiţiilor strategice vor rămâne pe agenda ţării. Nu facem acest lucru pentru partidele noastre. O facem pentru România”, scrie în mesaj.

Marți, comitetul Politic al USR, format din 160 de lideri ai partidului, a decis în unanimitate să nu mai formeze o majoritate guvernamentală cu PSD și l-a mandatat pe Dominic Fritz să inițieze discuții cu PNL pentru un acord politic privind pașii următori.

Conducerea PNL a decis, de asemenea, printr-un vot intern cu majoritate clară, să mențină poziția de a nu mai forma o coaliție cu PSD, consolidând astfel ruptura politică dintre cele două partide.

Moțiunea de cenzură inițiată de parlamentarii PSD, AUR și PACE - Întâi România împotriva Guvernului condus de liberalul Ilie Bolojan a fost adoptată marți de Parlament, cu 281 de voturi 'pentru', patru voturi împotrivă, iar trei voturi au fost anulate.