Fără el nu ar putea să obțină licența. Toate situațiile la limită sunt încercate mereu aici, tocmai pentru ca în realitate să nu existe nici măcar o secundă de ezitare și ca zborul să nu fie o sursă de stres pentru pasageri. Am testat și eu de curând singurul simulator complet de zbor care a fost instalat la București la Școala Superioară de Aviație Civilă.

Un astfel de simulator este esențial în pregătirea piloților. Și ca el sunt foarte puține în lume. De altfel, piloții de linie nu pot obține licența până când nu adună ore pe acest scaun.

Acest model are 6 axe, tocmai ca să simuleze întocmai mișcările avionului, în acest caz un Airbus A320. Și este atât de fidel, că eu am uitat că mă aflu într-o lume simulată. De altfel - un astfel de aparat costă 12 milioane de dolari. Și este livrat în zona de instalare cu vreo 9 camioane, din care două agabaritice. Iar ce vedeți prin cabină respectă întocmai toate procedurile dintr-un Airbus.

Will Hu: De aceea se numește Simulator Complet de zbor. Trebuie să simți reperele de mișcare, reperele de vibrații cu ajutorul actuatoarelor iar asta ajută piloții să reacționeze instinctiv.

Will, tehnicianul din partea producătorului poate să controleze absolut tot de pe acest ecran, de la defecțiunile care pot fi simulate până la vreme.

Marian Andrei, student pentru o zi

Iar aceste reflexe de care ne-a povestit Will sunt puse la test din scaunul piloților. Mihai Sturzu, comandant de aeronavă este astăzi instructorul nostru.

Mihai Sturzu, comandant de aeronavă: Simulatorul este parte din viața noastră de piloți, așa cum este fiecare zbor. Pentru noi simulatoarele reprezintă mediul de training certificat în care noi o dată la 6 luni, în câte două sesiuni de patru ore, exersăm și trecem prin tot felul de situații neprevăzute încât să fim pregătiți când doamne ferește se întâmplă în viașa de zi cu zi să fim pregătiți.

Astăzi eu am fost studentul. Cu o tastatură care pare din mileniul trecut, piloții introduc manual destinația, ruta, dar și greutatea avionului fără combustibil. În funcție de toți acești parametri și de vreme, calculatorul stabilește cu precizie vitezele de decolare.

Ce-ați văzut acum se numește go-around. O aterizare ratată, atunci când piloții decid să nu mai pună roțile pe pistă ci accelerează și iau din nou altitudine. În cazul nostru, am simulat apariția unui vehicul pe pistă - Chiar și așa, e o manevra de go-around nu este deloc periculoasă. Am avut ocazia să încerc și un sistemul auto-land - adică avionul aterizează singur, fără ca pilotul să atingă manșa.

Astfel de momente sunt repetate obsesiv în simulatoare. Doar că piloții niciodată nu știu ce-i așteaptă într-o sesiune de acest gen. Și apoi surpriza. Când eu eram atent la zbor, Mihai s-a întors spre tehnician și i-a făcut semnul internațional de distrus motoare de avion. Și iată, de azi sunt mai pregătit într-ale aparatelor de zbor.

Adrian Prisecaru, director general Aviation Academy: Un număr impresionant impresionant de ore de zbor trebuie să le facă A320. Nu se poate intampla in realitate. Nu-ti da nimeni un avion, ia cheile si du-te. Atunci apelează la simulatoarele si ramane un pachet mic, doar sase aterizari se fac cu un avion real.

Statistic vorbind, avionul este unul dintre cele mai sigure mijloace de transport. Iar această pregătire obsesivă a piloților, sistemele de redundanță și tehnologia foarte avansată fac din zbor o experiență aproape banală pentru pasageri.