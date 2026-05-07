Liderul PSD a făcut această afirmație în contextul în care PNL a hotărât că va rămâne în opoziție, iar USR a decis că nu va mai face parte dintr-un guvern cu PSD.

El a exclus însă posibilitatea ca social-democrații să susțină în Parlament un executiv minoritar condus de liderul liberal Ilie Bolojan.

Întrebat dacă PSD ar putea susține un guvern minoritar PNL-USR în cazul în care Ilie Bolojan ar fi din nou propus premier, Dîncu a răspuns: „Păi noi l-am dat jos pentru ca să-l punem înapoi? Asta mi se pare că este ilogic. Nu cred că se poate gândi o asemenea variat.”

Liderul PSD a afirmat că varianta unei noi coaliții cu PNL, USR și UDMR este în continuare cea mai realistă opțiune.

„Da, cred că asta este varianta care este cea mai fezabilă. Singura variantă care poate să îndeplinească toate condițiile. Varianta ideală, ca să zicem așa, vom vedea dacă este posibil”, a spus Dîncu.

Întrebat dacă o astfel de formulă ar fi posibilă doar fără Ilie Bolojan în fruntea PNL, Dîncu a declarat că liberalii și-au schimbat și în trecut deciziile politice.

„Ei au votat de mai multe ori și și-au schimbat foarte repede unele din lucrurile votate. Ține minte că avea un partid, aveam statutul lui, faptul că nu va colabora cu PSD și-au schimbat într-o noapte statutul.”, a mai spus vicepreședintele PSD.

Referitor la posibilitatea unui guvern minoritar PSD-UDMR susținut de alte partide în Parlament, Dîncu a spus că aceasta nu este o variantă aflată acum pe masă, însă nu a exclus complet ideea în viitor.

„Nu este o variantă în acest moment, dar până la urmă, când vor cădea variantele ideale, se pot discuta și variante care nu sunt neapărat cele de dorit.”, a continuat politicianul.

Întrebat despre o eventuală apropiere între PSD și George Simion sau partidul AUR, după votul la moțiunea de cenzură, Dîncu a respins ideea unei alianțe. „Nu ne-am asociat în niciun fel, nu a făcut nicio alianță”, a declarat acesta. El a adăugat că „toți cei care intră în Parlament merită egal respectul voturilor pe care le au în spate”.

Dîncu a susținut că PSD nu are în prezent „niciun proiect comun cu AUR”, deși a admis că partidele se pot întâlni pe anumite teme. „Suntem un partid de stânga, un partid social-democrat și cu siguranță că ne întâlnim și cu alte partide pe anumite paliere. Și cu liberalii ne întâlnim.”

Întrebat dacă președintele Nicușor Dan ar fi sprijinit din umbră demersul de înlăturare a lui Ilie Bolojan, liderul PSD a negat categoric.

„Nu există niciun fel de sprijin din partea președintelui. Nu cred că a existat vreun sprijin sau vreo dorință a președintelui în acest sens. Sunt speculații de presă.”, a mai spus el.

În ceea ce privește posibilitatea ca PSD să propună un premier, Dîncu a afirmat că liderul partidului, Sorin Grindeanu, este pregătit pentru o astfel de funcție, dar că partidul nu are în prezent acest proiect politic.

„Președintele Partidului Social Democrat, fie că își dorește, fie că nu-și dorește, este pregătit în orice moment să facă politică la nivel executiv. În acest moment noi nu avem acest proiect.”, a spus Dîncu.

Întrebat despre varianta unui premier tehnocrat, Dîncu a declarat: „Teoretic există orice variantă, inclusiv varianta unui tehnocrat. Cine-i tehnocratul? Cine îl susține pe tehnocrat? Practic, nu este foarte simplu să faci acest lucru. Da, vom vedea.”