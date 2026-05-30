Într-o lume în care se vorbește mult de Ray Tracing, DLSS 5 și alte chestii pompoase, Nintendo vine cu un joc simplu, care pare desenat de mână. Dar asta nu-l face mai puțin special. Din contră. Compensează cu orice altceva. De la mecanismul de joc până la zâmbetele pe care, garantat, le va smulge.

E un joc cu flori. Ce poate fi mai frumos de-atât? Ei bine, există și o parte mai puțin bună. Motivul pentru care dinozaurii ajung atât de importanți în poveste e că această enciclopedie vorbitoare, Mr. E, cade pe insula Yoshi, împinsă de Bowser Jr. și Kamek. Aceștia caută o pasăre rară.

Yoshi intră în lumea unei enciclopedii, pe care o descoperă pagină cu pagină. Sunt o mulțime de creaturi ciudate care pot fi descoperite și folosite pentru navigarea de la un nivel la altul. Iar asta devine captivant rapid la joc, că faci pe cercetașul într-o lume vastă, plină de creaturi interesante, toate colorate, cu multe provocări de descoperit prin interacțiunea cu mediul înconjurător.

Te poți juca în ritmul tău, fără să fii grăbit, și asta face Yoshi and the Mysterious Book interesant. Problema e că sunt șanse mari să termini jocul în câteva ore, vreo 7-8 ore pentru povestea principală. Și mai poți investi niște timp să descoperi toate secretele. Dar, apoi, nu prea ai motive să revii în această lume.

Yoshi and the Mysterious Book costă 350 de lei.