Liderul de la Casa Albă a transmis că nu poate onora invitația, dar a mulțumit României pentru sprijinul acordat în cazul războiului din Iran și pentru organizarea reuniunii, lăsând însă deschisă o variantă de reprezentare la nivel înalt.

În acest context, numele vehiculat pentru a reprezenta Washingtonul este cel al secretarului de stat Marco Rubio. Surse politice indică faptul că există o posibilitate ca acesta să participe la summitul B9 de la București de pe 13 mai, însă decizia nu este, deocamdată, confirmată oficial.

Reuniunea B9 de la București capătă o miză strategică sporită, pe fondul incertitudinilor de securitate din regiune și din Orientul Mijlociu. Potrivit surselor diplomatice, la summit sunt așteptați președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, precum și lideri din statele baltice și nordice, într-un efort coordonat de consolidare a flancului estic al NATO.

Surse diplomatice susțin că președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, ar urma să vină în România pentru o întâlnire bilaterală cu primarul Capitalei, Nicușor Dan, cel mai probabil în luna mai.

În paralel, există discuții și cu echipa președintelui francez Emmanuel Macron pentru o posibilă vizită la București în lunile mai sau iunie