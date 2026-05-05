''Bursa a vorbit. Domnul Bolojan cade şi Bursa creşte cu 1%. Romgaz, plus 4%. Hidroelectrica, plus 1%. Unii colegi de la USR şi PNL, dar şi fanii domnului Bolojan ne explicau că moţiunea destabilizează economia. Investitorii, se pare, au înţeles altceva. Noi, PSD, nu comentăm. A comentat Bursa de Valori Bucureşti'', a scris Budăi pe Facebook.

Explicația specialiștilor

"Iniţial, piaţa a reacţionat negativ la rezultatul moţiunii de cenzură, însă mişcarea a fost de scurtă durată. Probabil, o parte dintre investitori aşteptau exact un astfel de moment pentru a cumpăra pe scăderi, în logica de buy the dip, în timp ce alţii au interpretat episodul ca pe o eliberare a unei părţi din incertitudinea acumulată. Totuşi, în perioada următoare rămâne un grad ridicat de instabilitate, până când o nouă formulă de guvern va fi agreată de o majoritate parlamentară", spune Radu Cojoc, broker Goldring pentru ZF.

Guvernul condus de liberalul Ilie Bolojan a fost demis marţi de Parlament, în urma adoptării moţiunii de cenzură depuse de PSD şi AUR şi votată de 281 de parlamentari.

Bursa de la Bucureşti a închis în creştere şedinţa de marţi

Bursa de Valori Bucureşti a închis în creştere şedinţa de marţi, iar valoarea totală a tranzacţiilor a urcat la 103,3 milioane de lei (19,8 milioane de euro), de la 68,84 milioane lei (13,24 milioane de euro), în ziua precedentă.

Principalul indice al Bursei de Valori Bucureşti, BET, care include cele mai tranzacţionate 20 de companii listate pe Piaţa Reglementată, s-a apreciat cu 1,27%, până la 28.534,69 puncte.

Indicele BET-Plus, care arată evoluţia celor mai lichide 43 de acţiuni, a închis în creştere cu 1,21%, indicele blue-chip extins BET-XT, al celor mai lichide 25 de titluri, a urcat cu 1,23%, în timp ce indicele SIF-urilor, BET-FI, a închis pe plus cu 0,84%.

Indicele BET-BK, reperul de randament al fondurilor de investiţii, a înregistrat un avans de 0,95%, iar BET-NG, care măsoară evoluţia celor zece companii energetice şi de utilităţi, a închis cu o apreciere de 1,21%.

Indicele BET AeRO, care include 20 de companii reprezentative de pe piaţa AeRO, a pierdut 0,34% din valoare. Pe Piaţa Reglementată, cele mai lichide au fost titlurile Banca Transilvania - 19,2 milioane de lei, urmate de titlurile OMV Petrom - 8 milioane de lei şi Hidroelectrica - 7 milioane de lei.

Cele mai bune evoluţii au fost înregistrate de acţiunile Şantierul Naval Orşova (+12,26%), Energopetrol (+7,84%) şi Lion Capital (+4,71%).