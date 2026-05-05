Verzii europeni, a patra forță politică din Parlamentul European, critică dur PSD pentru alianța încheiată cu extremiștii de la AUR și îi acuză pe social-democrații români că subminează democrația și însăși Uniunea Europeană. ”Guvernul României a căzut: „Linia roșie a fost depășită” – este titlul unui comunicat de presă emis de Verzii europeni la scurt timp după votul moțiunii de cenzură care a dus la prăbușirea Guvernului Bolojan.

Potrivit unei informări de presă trimise de Partidul Verde European pe adresa Știrilor ProTV, ”Făcând echipă cu partidul de extremă dreapta AUR pentru a răsturna guvernul, social-democrații români (PSD) au depășit o linie roșie”.

„Acționând printr-o coaliție cu extrema dreaptă, social-democrații români au depășit o linie roșie pe care Partidul Socialiștilor Europeni (PSE) a stabilit-o în Europa: refuzul cooperării politice cu forțele extremiste”, a transmis Vula Tsetsi, copreședinte al Partidului Verde European.

Alianța PSD cu extremiștii de la AUR adâncește ”incertitudinea politică în întreaga Europă”

„Guvernul României a căzut după un vot de neîncredere declanșat de schimbarea alianțelor parlamentare, inclusiv cooperarea dintre PSD de centru-stânga și extrema dreaptă. Evoluțiile au plasat, de asemenea, Grupul PES și S&D din Parlamentul European într-o poziție foarte dăunătoare din punct de vedere politic și contribuie la instabilitatea din țară într-un moment deosebit de critic, adâncind incertitudinea politică în întreaga Europă. Depinde de PES și S&D să își asume responsabilitățile pentru acest eșec politic”, a mai spus Tsetsi.

„Evoluțiile din România nu sunt doar o problemă națională; sunt un semnal de alarmă european. Atunci când partidele tradiționale colaborează cu extrema dreaptă, chiar și tactic, ele întăresc forțele care subminează democrația și însăși Uniunea Europeană. Aceasta este calea periculoasă pe care partidele democratice trebuie să o evite cu orice preț. Am văzut deja, în cazul Partidului Popular European, cum astfel de alegeri erodează un principiu democratic fundamental și, în plus, legitimează extrema dreaptă”, a afirmat și Ciarán Cuffe, copreședinte al Partidului Verde European