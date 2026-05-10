Cei 72.000 de tineri din cinci țări au participat la un experiment de detoxifiere digitală, înlocuind Instagramul și iPhone-urile cu agende de hârtie și bilete tipărite.

Experimentul face parte dintr-un nou val de inițiative internaționale care încearcă să limiteze influența lumii digitale asupra copilăriei. În unele țări, guvernele iau în calcul interzicerea rețelelor sociale pentru minori.

Acest proiect, organizat de experți independenți din Austria, a fost diferit, astfel că s-a bazat pe alegerea tinerilor.

Timp de trei săptămâni, în luna martie, unii participanți au renunțat complet la telefoane. Alții au trecut la telefoane vechi, fără acces la internet. Unii și-au păstrat smartphone-urile, dar și-au redus timpul petrecut pe ecran de la ore întregi la doar câteva minute pe zi. Alții au renunțat doar la rețelele sociale.

Dificultăți de adaptare

Un număr de 14 participanți din Austria, cu vârste între 10 și 17 ani, dar și cu părinții și profesorii lor au vorbit pentru The New York Times despre experiența aceastaMulți participanți au spus că a fost dificil să se adapteze la noul stil de viață.

„Prima zi a fost cea mai grea și cea mai urâtă. Nu voiam să merg acasă, pentru că știam că voi vrea să-mi folosesc telefonul. Odată ajunsă acasă, mă gândeam la el tot timpul”, a spus o elevă de 11 ani.

De asemenea, unii tineri au vorbit despre izolare, neliniște și senzația de gol atunci când au renunțat la social media.

„Când sunt pe telefon, nu trebuie să gândesc. Doar dau scroll și după aceea nici măcar nu-mi mai amintesc ce am văzut. Când nu am avut telefonul, gândurile nu se mai opreau. Parcă dădeau pe dinafară”, a spus un elev de 16 ani.

Schimbările observate

Pe măsură ce experimentul a avansat, tinerii au observat schimbări în dispoziția lor și modificări de comportament.

„Am jucat șah cu tata și jocuri de societate cu mama și tata. Am petrecut toată seara așa. În mod normal, stau în cameră, ascult muzică, mă joc pe PlayStation, dar mai ales stau pe telefon”, a spus un tânăr.

„Pe TikTok emoțiile se schimbă constant și poți ajunge foarte ușor să te simți deprimat. Fără asta, începi să cauți conexiuni reale cu oamenii. Cred că am ascultat mai mult. Cu mama am avut o conexiune mult mai frumoasă”, a spus și o elevă de 17 ani.

„Am vrut să vizitez un prieten din alt oraș. Am căutat traseul pe laptop, l-am printat și am mers cu bicicleta. Am descoperit sate și animale pe care nu le mai văzusem”, a mai povestit un băiat.

Întoarcerea la rețelele sociale

După finalizarea experimentului, cei mai mulți elevi și-au reluat activitățile pe social media și inclusiv telefonul, dau au menționat că încearcă să petreacă cât mai puțin timp online.O participantă a spus: „Încerc să limitez timpul pe care îl petrec pe telefon în general și să-l folosesc mai conștient”.

„Am amânat să pun cartela înapoi în smartphone. Voiam să mai rămân în senzația aceea că sunt disponibilă doar când cineva mă sună. Nici acum nu am mai deschis TikTok. Și nu-mi lipsește”, a mai spus o elevă.

Inițiativa a fost lansată de profesorul de biologie Fabian Scheck din Austria și urmărește să arate ce efecte are folosirea excesivă a telefoanelor asupra sănătății și vieții sociale a adolescenților.

Experimentul se numește „Handy-Experiment” și s-a desfășurat între 4 și 24 martie și implică elevi din Austria, Germania, Italia, Elveția și Liechtenstein. Acesta este documentat și monitorizat științific de ORF (Corporația Austriacă de Radiodifuziune).