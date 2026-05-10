„Aproximativ 80% dintre persoanele supraponderale sau obeze care reușesc inițial să slăbească ajung să recâștige o parte sau chiar toată greutatea pierdută în decurs de trei până la cinci ani”, a declarat Marwan El Ghoch, coautor al studiului și cercetător la Universitatea din Modena și Reggio Emilia, din Italia.

„Identificarea unei strategii care să rezolve această problemă și să ajute oamenii să-și mențină noua greutate ar avea o valoare clinică uriașă”, a adăugat acesta, potrivit Euronews.com.

Cercetătorii au analizat aproape 4.000 de pacienți

Pentru a afla câți pași sunt necesari în timpul unui program de slăbire, cercetătorii au analizat mai multe studii clinice care au inclus aproximativ 4.000 de pacienți.

Dintre aceștia, 1.987 de participanți au urmat programe de schimbare a stilului de viață, care au inclus recomandări alimentare, mers pe jos și monitorizarea numărului de pași. Alți 1.771 de pacienți au ținut doar dietă sau nu au urmat niciun tratament.

Rezultatele au arătat că participanții din primul grup și-au crescut numărul zilnic de pași până la o medie de 8.454 de pași pe zi până la finalul programului și au pierdut, în medie, 4,39% din greutatea corporală, echivalentul a aproximativ 4 kilograme.

„Participanții ar trebui încurajați permanent să ajungă la aproximativ 8.500 de pași pe zi în timpul fazei de slăbire și să mențină acest nivel de activitate și în perioada de menținere, pentru a reduce riscul de a pune kilogramele la loc”, a explicat El Ghoch.

Obezitatea, o problemă globală în creștere

Cercetarea vine într-un moment în care obezitatea continuă să ajungă la niveluri record pe plan mondial. Potrivit World Obesity Atlas, rata obezității ar putea ajunge la 30% până în 2035.

Autorii studiului avertizează că această evoluție este îngrijorătoare, deoarece excesul ponderal și obezitatea sunt asociate cu numeroase probleme medicale și psihologice, costuri ridicate pentru sistemele de sănătate și un risc crescut de dizabilitate și mortalitate.

Studii recente au arătat că persoanele cu obezitate au un risc cu 70% mai mare de infecții severe, iar unul din zece decese provocate de boli infecțioase la nivel global ar putea avea legătură cu obezitatea.

Deși Organizația Mondială a Sănătății pentru Europa și-a propus ca până în 2025 să oprească creșterea obezității la nivelurile din 2010, niciun stat european nu a reușit să atingă acest obiectiv, iar ratele obezității au crescut cu 138% din 1975 până în prezent.