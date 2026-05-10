Şeicul Mohammed bin Abdulrahman Al Thani a apreciat că "închiderea sau utilizarea Strâmtorii Ormuz ca mijloc de presiune nu va face decât să agraveze criza" în Orientul Mijlociu, se arată într-un comunicat făcut public de Ministerul qatarez de Externe.

În această convorbire cu Araghchi, premierul Qatarului a subliniat de asemenea că conceptul de navigaţie liberă nu poate constitui obiectul unui "compromis", după ce Doha a informat despre un atac cu drone asupra unei nave comerciale în apele sale teritoriale.

La Teheran, purtătorul de cuvânt al Comisiei de securitate naţională din parlamentul Republicii islamice a avertizat duminică SUA împotriva oricărui atac vizând nave iraniene în apele Golfului, afirmând că "reţinerea" Iranului a luat sfârşit.

"Reţinerea s-a terminat, începând de astăzi. Orice atac împotriva navelor noastre va declanşa o ripostă iraniană în forţă şi decisivă asupra navelor şi bazelor americane", a ameninţat Ebrahim Rezaei într-un mesaj publicat pe platforma X.