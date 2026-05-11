La Tribunalul din oraș a început procesul grupării cunoscute sub numele „Kilometrul 4-5”, acuzată de proxenetism, trafic de persoane, cămătărie și spălare de bani. 15 inculpați au fost aduși în cătușe în fața instanței.

Rețeaua, spun procurorii, ar fi funcționat din 2014. Gruparea infracțională a fost denumită "Km 4-5" după un cartier din Constanța, deoarece acolo își desfășura activitatea. Au fost trimise în judecată 37 de persoane și o societate comercială.

Andreea Ambroze, purtător de cuvânt IPJ Constanța: „Acuzațiile sunt de constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de persoane, trafic de minori, camătă, șantaj, spălarea banilor, desfășurarea de jocuri de noroc fără licență, tulburarea ordinii și liniștii publice, favorizarea infractorului, influențarea declarațiilor precum și răzbunarea pentru ajutorul dat justiției”.

Anchetatorii spun că gruparea era foarte bine organizată. Funcționa prin intimidare și acte de violență. Membrii clanului ar fi exploatat tinere în România, dar și în Franța, Austria, Belgia sau Elveția. La descinderi, polițiștii și procurorii au ridicat arme, bani și droguri. Au fost puse sub sechestru 6,5 milioane de euro, proprietăți și mașini de lux.

Andreea Ambroze, purtător de cuvânt IPJ Constanța: „Aveau o ierarhie strictă, iar membrii au început inițial cu exploatarea sexuală a tinerelor, după care s-au extins spre cămătărie și spălare de bani prin firme paravan și cluburi. Prin niște acțiuni violente, dar și prin afișarea unui lux ostentativ, gruparea a încercat să dețină monopolul în zona respectivă, adică zona kilometrul 4-5 din Constanța”.

Zeci de luptători de la forțele speciale, jandarmi și polițiști au fost aduși la tribunal, la primul termen al procesului. Anchetatorii descriu dosarul drept una dintre cele mai ample operațiuni DIICOT derulate la Constanța. 15 inculpați sunt în arest preventiv, unul în arest la domiciliu, iar ceilalți sunt cercetați sub control judiciar. Avocații contestă o parte dintre acuzații.

Mircea Gherasim, avocat: „Parte din infracțiuni cu siguranță le recunosc, însă mare, mare parte nu au cum să le recunoască pentru că trebuie să folosesc un termen destul de plastic, sunt niște invenții”.

Cristian Ion, avocat: „Rechizitoriul este vast, numai rechizitoriul are 3.000 de pagini, însă volumul nu înseamnă neapărat că se și confirmă acuzațiile aduse, va urma cercetarea judecătorească, care se pare că va fi de lungă durată și să se ia fiecare punct în parte, să se analizeze”.

Dacă vor fi găsiți vinovați pentru acuzațiile aduse, unii inculpați riscă pedepse de până la 30 de ani de închisoare.