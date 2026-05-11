Noua ministră a Afacerilor Externe a Ungariei, Anita Orbán, înaintea reuniunii Consiliului Afaceri Externe al UE din 11 mai, a declarat că țara sa nu va mai folosi dreptul de veto asupra politicilor Uniunii Europene ca instrument de șantaj și va depune eforturi pentru a restabili încrederea partenerilor săi din UE și NATO.

Orbán a subliniat că Ungaria „a devenit prea des un obstacol în procesul decizional al Europei”.

În ceea ce privește Ucraina, Orbán a declarat că Budapesta va sprijini integrarea sa ulterioară în UE numai pe baza „interesului național strict” și va continua să solicite drepturi suplimentare pentru minoritatea maghiară din Ucraina, potrivit Ukrainska Pravda.

Pe 9 mai, Péter Magyar, liderul Tisza, fostul partid de opoziție, a depus jurământul și și-a început oficial activitatea.

Înainte de aceasta, în cadrul sesiunii inaugurale a parlamentului a fost aleasă o nouă președintă; una dintre primele sale decizii a fost readucerea drapelului UE în clădirea parlamentului.