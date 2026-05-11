VIDEO. Ce a pățit un turist în Hawaii, după ce un localnic l-a văzut că aruncă cu pietre într-o focă. Momentul, viral

”Foca călugăr” face parte dintr-o specie care este pe cale de dispariție și este cunoscută de hawaiieni sub numele de Lani.

Potrivit New York Post , turistul arogant, în vârstă de 37 de ani, s-ar fi apropiat de acea focă și ar fi aruncat cu o piatră uriașă spre ea în timp ce aceasta înota de-a lungul țărmului din zona Front Street din Lahaina.

Imaginile distribuite pe rețelele sociale au strâns rapid mii de aprecieri și comentarii care îl lăudau pe localnic pentru că a contribuit la aplicarea ”legii karma”.

Potrivit unor mesaje distribuite pe rețelele de socializare de Departamentul Resurselor Naturale din Hawaii, după ce alți turiști au aflat de acest incident, care a fost și filmat, cel puțin un localnic furios s-a luat de agresorul animalului și l-a lovit în repetate rânduri.

Incidentul a atras și atenția senatorului din Hawaii, Brenton Awa (R-Districtul 23), care a prezentat o scrisoare de recunoștință adresată apărătorului anonim al focilor în cadrul unei ședințe a legislativului statal.

„Unii dintre noi au văzut activiști de mediu [sic], așa îmi place să-i numesc, care au luat problema în propriile mâini pentru a arăta ce se poate întâmpla când te pui cu pământurile noastre sau cu animalele. Avocatul nostru de aici vrea să clarifice faptul că nu tolerăm violența, dar am redactat o scrisoare de recunoaștere pentru domnul Ambasador al Aloha. Și vreau doar să spun că, din perspectiva grupului nostru, vedem asta tot timpul: oameni cu o mentalitate diferită vin și ne distrug bunurile, în esență, în acest caz, animalele. Dar ne-am dori ca măcar compania aeriană să difuzeze acest tip de videoclip pe toate zborurile de sosire, pentru ca oamenii să nu mai facă astfel de lucruri”, a spus Awa.

Turistul violent cu animalele, a cărui identitate nu a fost făcută publică, a fost reținut pentru interogatoriu în urma scandalului, a declarat Departamentul Resurselor Naturale din Hawaii. Ulterior, a fost eliberat după ce a solicitat asistență juridică. Autoritățile au transmis că nu au fost încă formulate acuzații penale împotriva sa.

„Să fie clar: acesta nu este genul de vizitator pe care îl primim cu brațele deschise în Maui. Îi primim cu brațele deschise pe vizitatorii respectuoși, care înțeleg că mediul nostru cultural și fauna sălbatică trebuie tratate cu grijă și aloha. Un astfel de comportament nu va fi tolerat.”, a declarat primarul din Maui, Richard Bissen, într-un videoclip postat pe rețelele de socializare.

Bissen, fost judecător și procuror, a declarat că presupusul atac asupra acestui mamifer marin pe cale de dispariție a atins o coardă sensibilă pentru mulți membri ai comunității.

Lani, ”foca călugăr”, a devenit un simbol al renașterii insulei Maui în urma incendiilor devastatoare din Lahaina.