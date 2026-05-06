Accidentul s-a produs marți, în jurul orei 15:30. Potrivit poliției, femeia se afla acasă împreună cu fiul ei, iar cei doi ar fi vrut să mute o dubiță din curte pentru a face lucrări de grădinărit, scrie BILD.

În acel moment, copilul ar fi încercat să manevreze vehiculul, însă a pierdut controlul. Mama a intervenit, dar a fost lovită în plin. Rănile suferite au fost fatale, iar medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața. Un vecin a încercat să o resusciteze până la sosirea echipajelor de urgență.

După impact, băiatul ar fi trecut cu dubița prin poarta proprietății și a lovit un alt vehicul parcat. În mod miraculos, copilul nu a fost rănit.

Vecinii sunt încă în stare de șoc: „Este atât de tragic… Săraca mamă, săracul băiat…”.

Anchetatorii încearcă acum să stabilească exact cum s-a produs tragedia. Deocamdată, nu există indicii privind o posibilă defecțiune tehnică a dubiței, însă o expertiză este în curs. Poliția continuă investigațiile.