În urma impactului, petrecut într-o intersecție din Sectorul 6 al Capitalei, ambele vehicule au fost proiectate într-un stâlp de beton de pe trotuar.

În cea de-a doua mașină se aflau șoferița, de 47 de ani, și o pasageră. Femeile mergeau la serviciu împreună.

Martorii au sunat imediat la 112, iar echipajele medicale au preluat victimele, pe care le-au transportat la spital.

Polițiștii au stabilit că tânărul șofer avea o alcoolemie de 0,98 la mie. Au început o anchetă pentru vătămare corporală din culpă și conducere a unui vehicul sub influența alcoolului.