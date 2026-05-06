Mașina de poliție, aflată în misiune și cu semnalele acustice și luminoase pornite, s-a ciocnit de un alt autoturism, într-o intersecție aglomerată din Iași. Impactul a fost surprins de o cameră de bord, de un alt participant la trafic.

În urma impactului, o femeie, pasageră în autoturism, a fost rănită și a ajuns la spital. Ambii șoferi au fost testați pentru consum de alcool, iar rezultatele au fost negative.

Polițiștii au deschis dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și continuă cercetările.