Potrivit unei surse apropiate anchetei, investigațiile arată că suspectul ar fi intenționat să atace „un muzeu din Paris, precum și membri ai comunității evreiești, deși nu fusese identificată o țintă specifică”, scrie France24.

Bărbatul a fost arestat pe 7 mai, la o zi după deschiderea unei anchete preliminare pentru suspiciuni de „conspirație criminală cu caracter terorist”, a precizat parchetul PNAT, confirmând informații publicate de Le Monde.

Legături cu Statul Islamic și posibile deplasări în zone de conflict

Pe lângă presupusele planuri de atac, anchetatorii spun că suspectul lua în calcul să se alăture „rândurilor organizației teroriste Statul Islamic în Siria sau Mozambic”.

Publicațiile Le Monde și Le Parisien notează că Muzeul Luvru și comunitatea evreiască din arondismentul 16 al Parisului ar fi fost posibile ținte.

Cazul este instrumentat de serviciile interne de informații DGSI și de unitatea antiteroristă a diviziei de investigații criminale SAT-BC.

Suspectul a fost plasat în arest preventiv luni.

Franța, în alertă ridicată pe fondul amenințărilor jihadiste

Franța se află în stare de alertă ridicată în fața atacurilor inspirate de ideologia islamistă radicală, pe fondul conflictelor internaționale din Orientul Mijlociu.

Potrivit Le Monde, bărbatul s-a născut în 1999 în Djerba și a ajuns în Franța în 2022, după ce a intrat în Europa prin insula italiană Lampedusa, un punct frecvent pentru migranții din Africa de Nord.

Analiza telefonului său a relevat numeroase videoclipuri de propagandă jihadistă, sute de imagini cu arme și cuțite, dar și o fotografie de profil cu un luptător al Statului Islamic executând prizonieri.

De asemenea, au fost identificate căutări pe ChatGPT precum „cum să faci o bombă”.

Contactat de AFP, avocatul suspectului, Reda Ghilaci, nu a oferit comentarii.

Creștere a violenței jihadiste în Franța

După o perioadă de relativ calm între 2021 și 2023, autoritățile franceze semnalează o creștere a violenței jihadiste.

În 2025, trei atacuri s-au soldat cu doi morți, iar alte șapte au fost dejucate de serviciile de securitate.

În martie, doi frați de 22 și 20 de ani, cu cetățenie italo-marocană, au fost arestați în nordul Franței pentru un presupus complot „mortal și antisemit”.

Anchetatorii europeni au raportat, de asemenea, o serie de incidente care vizează comunitatea evreiască, unele dintre ele având legături cu Iranul.