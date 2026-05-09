Oficiul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) a desemnat companii şi persoane fizice din Orientul Mijlociu, Asia şi Europa de Est pentru că au ajutat Iranul să obţină arme şi materii prime pentru programul său de drone şi rachete balistice Shahed.

Trezoreria a declarat, de asemenea, că este pregătită să extindă sancţiunile pentru a include companiile care susţin alte tipuri de comerţ exterior iranian, inclusiv companii aeriene, şi sancţiuni "secundare" asupra instituţiilor financiare, "inclusiv cele conectate la rafinăriile independente 'ceainic' ale Republicii Populare Chineze", o reţea de rafinării private care importă ţiţei la preţ redus din Iran şi Rusia.

Lista companiilor sancţionate include Yushita Shanghai, pentru asistenţa acordată Centrului pentru Progres şi Dezvoltare al Iranului, care este responsabil pentru obţinerea de tehnologie avansată pentru industria militară, potrivit Departamentului Trezoreriei.

În mod similar, compania chineză Hitex Insulation Ningbo a fost sancţionată pentru cooperarea cu programul de rachete balistice al Iranului.

Reţeaua de companii a permis Iranului să obţină sisteme de apărare aeriană MANPADS, în timp ce alte companii cu sediul în Hong Kong, Dubai şi Belarus au acţionat ca intermediari pentru a ascunde legăturile cu Teheranul.

Aceste sancţiuni împotriva companiilor chineze care colaborează cu Iranul vin cu mai puţin de o săptămână înainte ca preşedintele Trump să călătorească în China pentru un summit cu preşedintele chinez Xi Jinping, în care conflictul nerezolvat din Orientul Mijlociu va juca un rol central.