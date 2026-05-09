În același timp, el susține că statul refuză să reducă propria risipă bugetară și continuă să protejeze aparatul politic al coaliției PSD-PNL-USR-UDMR.

”Unde a greşit major Guvernul Bolojan? La baza politicilor eronate stă cea mai mare creştere a preţului la electricitate din UE: +15,4% în semestrul II 2025 faţă de semestrul II 2024”, a declarat liderul senatorilor AUR, conform unui comunicat de presă transmis, sâmbătă, de formaţiune.

Petrişor Peiu a avertizat că efectele scumpirii energiei s-au propagat rapid în întreaga economie, fiind amplificate de majorările taxelor introduse de coaliţia aflată la guvernare.

”Scumpirea exagerată a energiei s-a răspândit în toată economia şi, fiind simultană cu creşterea cotelor de TVA, a adus cea mai mare rată a inflaţiei din UE, de aproape 10%”, a afirmat Petrişor Peiu.

Liderul senatorilor AUR a susţinut că Guvernul Bolojan a transferat costurile crizei asupra românilor, refuzând să reducă cheltuielile şi consumul aparatului de stat.

”Fenomenul inflaţiei a adus scăderea economică, suprimând consumul unei economii dependente de consum (81% din PIB). Ceea ce nu va recunoaşte niciodată niciunul dintre partidele coaliţiei PSD-PNL-USR-UDMR este că un sfert din consumul cu care declară că se luptă (19% din PIB) este consumul administraţiei, al statului. Şi cum niciun partid din coaliţie nu vrea să scadă consumul statului, pentru că de aici trăiesc armatele de activişti, guvernul PSD-PNL-USR-UDMR a sugrumat consumul populaţiei. Simplu de înţeles, nu-i aşa, domnilor din PSD-PNL-USR-UDMR?”, a declarat liderul AUR.