Această forță „va furniza o prezență mai vizibilă, axată pe informații clasificate și coordonată și centrată asupra protecției comunităților evreiești din Londra”, a anunțat, într-un comunicat, poliția.

Șeful poliției, Mark Rowley — huiduit săptămâna trecută în timpul unei deplasări într-un cartier în care au fost înjunghiați doi bărbați evrei — anunță că este vorba despre o „etapă importantă în consolidarea răspunsului nostru împotriva unor amenințări persistente care apasă asupra comunității evreiești”.

Primarul Londrei, Sadiq Khan, a salutat această inițiativă și s-a declarat „hotărât (...) să facă în așa fel încât evreii londonezi să se simtă în siguranță”.

Mai multe atacuri — incendii și tentative de incendiere vizând locuri ale comunității evreiești — au avut loc la Londra de la sfârșitul lunii martie.

Ultimul atac, care a avut loc marți, a vizat o fostă sinagogă — incendiată marți dimineață — care a suferit pagube minore.

80 de arestări

Ascensiunea antisemitismului a devenit o temă majoră în campania pentru alegerile locale, prevăzute joi în Regatul Unit.

Premierul Keir Starmer, acuzat că nu face suficient în lupta împotriva actelor antisemite, a convocat marți o reuniune la Downing Street, cu scopul de a găsi un răspuns la ceea ce a catalogat drept o „criză”.

Directorul biroului procurorului Angliei și Țării Galilor le-a cerut serviciilor sale să soluționeze mai rapid dosarele cu infracțiuni motivate de ură.

Poliția anunță că a arestat peste 80 de persoane suspectate de acțiuni sau declarații antisemite în ultimele patru săptămâni, inclusiv 28 cu legături cu tentative de incendiere și incendieri la locuri legate de comunitatea evreiască, între care și mai multe sinagogi.

Aceste fapte au fost revendicate de către o grupare — suspectată de către experți de legături cu Iran — denumită Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiyya (Hayi).

Guvernul Keir Starmer a deblocat săptămâna trecută o sumă suplimentară de 25 de milioane de euro în vederea protejării comunității evreiești.

Poliția dă asigurări că înființarea acestei noi unități nu face lupta împotriva actelor care vizează alte comunități „mai puțin prioritară”.

„Lupta împotriva infracțiunilor motivate de ură, sub toate formele lor, inclusiv eforturile desfășurate în combaterea rasismului, infracțiunilor antimusulmane și altor forme de ură în capitală, rămâne o prioritate esențială a poliției”, dă ea asigurări.