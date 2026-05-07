Victima, agresorul și alți doi cunoscuți erau împreună când s-ar fi luat la ceartă.

Bărbatul ucis avea 41 de ani. Atacul asupra victimei s-a petrecut pe o stradă din cartierul Berceni, în Sectorul 4 al Capitalei, în urma unui conflict spontan, probabil din cauza alcoolului și a unor neînțelegeri mai vechi, spun anchetatorii.

Corespondent Știrile PRO TV: „Victima a fost înjunghiată chiar aici și încă se pot observa urmele atacului sângeros. Polițiștii au condus la audieri trei suspecți pentru a stabili care dintre ei a fost agresorul.”

Opt ore a durat audierea celor trei bărbați, inițial la Secția 16 de Poliție. Ulterior, ancheta s-a mutat la Serviciul Omoruri.

După ce a fost înjunghiat, bărbatul a ajuns în grija echipajelor medicale și a fost dus de urgență la Spitalul Bagdasar-Arseni, dar nu a mai putut fi salvat.

Cei trei indivizi au fost reținuți pentru 24 de ore și urmează să ajungă în fața instanței cu propunere de arestare preventivă pentru comiterea infracțiunii de omor.